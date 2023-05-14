路旁竟有成排磨尖鋼釘 有人輪胎被刺破 是何居心？里長急報警
基隆市信義區教忠街121巷路旁，遭人刻意釘了成排的鋼釘，接著剪掉鋼釘的「頭」再磨尖，成為馬路陷阱。有人停車時輪胎被刺破，如果有人跌倒還得了。當地孝忠里長林崇道今天表示，已報警調查，並設置警告設施，防止人車靠近發生危險。
林崇道說，昨晚接到里民反映，在教忠街121巷路旁停車時，輪胎被刺破漏氣。下車查看，發現路旁竟有成排10多根鋼釘，如果有人散步踩到怎麼辦？甚至如果有人不小心在這裡跌倒，後果更不堪設想。
林崇道到現場查看，發現121巷長約兩公尺的路旁，水溝範圍的地面有成排的鋼釘。這些鋼釘應該是有人先刻意釘入水泥地面，再剪除上方圓盤型鋼頭，接著再把鋼釘磨尖。
林崇道說，路旁有排排尖銳的鋼釘實在很危險，但因為涉及犯罪，所以他沒有馬上拔除，並在鋼釘旁設置警示設施，提醒民眾走路或開車不要太靠近。
基隆警二分局接獲報案後前往調查，被釘上鋼釘的地點並無監視器，但在附近訪查時，有人表示曾目睹某人疑似在釘鋼釘。警方在完成蒐證後，將通知當事人出面說明，釐清案情。
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