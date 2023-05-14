基隆綠民調 6成關切交通 非送電動車

民進黨基隆市黨部在官網公布市政民調顯示，市民最期待優先改善市區交通、增強交通便利，共占6成以上，僅5.6％回答應優先送電動機車給青年，請市長重視民意。市長謝國樑昨說，青年電動機車專案是他對市民的承諾，會持續努力推動，行人友善空間也有很大成效，受到市民肯定。

民進黨市黨部委託山水民調公司在4月27至28日做民調，共完成1079份，訪問對象為20歲以上具有投票權公民，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負2.98%。

民調顯示，市民最期待的市政改善前兩項皆攸關交通，33.6％民眾認為應優先改善市區交通及行人安全、30.8％民眾認為應增強交通便利，11.4％民眾認為應加強托育資源，10.9％民眾認為應改善營養午餐，僅有5.6％民眾認為優先送電動機車給青年，比率最低。

市黨部指出，若以年齡區間來看，20到29歲是青年機車政策主要受益族群，但也只有8.0％選擇送電動機車給青年，顯見優先改善市區交通、行人安全才是主流民意，市府應先處理更迫切問題，非浪擲公帑花費在電動機車政策上。

謝國樑說，很多青年朋友看到他會問電動機車政見，感覺到他們熱切期待，也受到青年朋友肯定，因此他自費把電動機車用公車廣告呈現；他的施政是全方位的，青年電動機車專案是對市民的承諾，會持續努力推動，行人友善空間也有很大成效，上任後即大力推動，街頭已經比以前友善很多。