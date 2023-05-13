去年和癌父共吃便當貧生感動人 母親節前夕他感謝2恩人

還記得去年基隆高中貧生唐于田照顧癌父共吃一個便當的感人故事嗎？今天他以東華大學生返回母校，在母親節前夕，他準備花束和卡片送給待他如母的鍾宛珊，與一路資助生活費及學費的企業家陳宏智，一句「謝謝」有著滿滿的感動。

唐于田父親罹癌，去年學測前進加護病房，學測後過世。他曾困苦到沒錢買口罩，也曾1天只吃1個便當果腹，把存下獎助學金用來支付父親醫藥、喪葬費用，經本報報導後感動全台。他後來考取6所國立大學，逆境向上，各校搶才，最後決定到花蓮東華大學就讀。

副總統賴清德去年對唐于田在家庭貧困下仍奮發向上，以自己從小也是來自貧窮家庭的努力過程鼓勵他，還送一台平板，並給他一個大大的擁抱。

基隆高中今天舉辦京騰建設暨基隆市理事長盃羽球錦標賽，有40多小選手參加，京騰建設董事長陳宏智和體育會理事長鄭錦洲到場加油打氣。

校長鍾定先說，今天返校指導的唐于田，他分享自己奮發向上的過程勉勵大家。唐于田去年孤苦無依時，陳宏智一路資助生活費，也贊助大學就學費用。唐于田故事披露後，許多社會善心人士也發揮大愛，慷慨解囊資助因此讓他能安心地就讀大學，如今已是大學生了，回來母校幫忙。

鍾定先表示，鍾宛珊很是慈愛，對唐于田遭遇甚為感動，平時關懷備至，也持續在逢年過節邀請于田到家中過節，讓于田感家庭的溫暖和滿滿的愛，待他如母親般。

唐于田今天特地準備花束和寫滿感恩字句的卡片，送給陳宏智和鍾宛珊，「我會認真念書，回報大家的恩情」，讓在場的人有著滿滿的感動。