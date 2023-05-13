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配合絕美步道 太魯閣錐麓古道暑假提高入園上限

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
錐麓古道鑿闢於陡峭山壁之中。圖／報系資料照片
錐麓古道鑿闢於陡峭山壁之中。圖／報系資料照片

花蓮縣政府舉辦「花蓮絕美步道」活動，精選20條步道，邀民眾走入山林，探索花蓮之美。位於太魯閣國家公園錐麓古道也是其中之一，為配合活動並提倡無痕山林，太管處決定今年暑假將每天入園承載量提高到156人，同樣必須事先上網申請。

花蓮縣政府觀光處推出「絕美步道」，在縣內北、中、南各區，選出20條，包括合歡東峰、石門山、太魯閣錐麓古道、大同大禮、砂卡礑、燕子口、布洛灣景觀步道、九曲洞、白楊，花蓮市撒固兒、吉安鄉楓林步道、壽豐鄉月眉山、鯉魚山步道、池南國家森林遊樂區森林浴步道、大農大富平地森林園區步道、羅山村竹林步道、瑞穗鄉富源步道群、豐濱天空步道以及大石鼻山步道等。

其中有平易近人的一般型步道，也有小百岳、入門級百岳等，只要在11月底前持花蓮絕美步道字卡到指定拍照點照相，並上傳活動網站，完成5條、10條及20條，可獲得不同獎品。

錐麓古道是合歡越嶺古道殘存遺跡，沿著陡峭大理石山壁開路，是園區內熱門步道，因西段多處崩塌，目前僅開放錐麓吊橋到斷崖駐在所3.1公里，雖然採收費制，每年仍吸引數萬人攀登。

太魯閣國家公園管理處表示，因古道環境特殊，有平日96人、假日156人的承載量限制。但為配合絕美步道活動，今年7月1日至8月31日的暑假期間，將擴大開放至每天均上限156人，需至「台灣國家公園入園入山線上申請服務網」預先申請，入園收取全票200元，半票100元。

錐麓古道鑿闢於陡峭山壁之中。圖／報系資料照片
錐麓古道鑿闢於陡峭山壁之中。圖／報系資料照片

太魯閣國家公園 花蓮 錐麓古道

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