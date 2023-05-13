快訊

陽明交大將破「365天條」闖關成功？未來中醫師恐不再高薪

NBA／主場關門成功斷勇士衛冕夢 湖人大勝挺進西區冠軍賽

航班延誤事件毀譽 星宇火速撤換成田機場經理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜縣最年輕模範母親 為罕病女兒數度更換工作堅持陪伴

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府表揚14位模範母親，贈送匾額與禮品，感謝媽媽們的無悔付出。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣政府表揚14位模範母親，贈送匾額與禮品，感謝媽媽們的無悔付出。記者陳敬丰／攝影

明天就是母親節，宜蘭縣政府今表揚14位模範母親，其中家扶基金會推薦的陳紹詞是最年輕的獲獎者，為了照顧罹患罕見疾病的大女兒與聽力缺損的二女兒，2度更換工作，絕不放棄治癒孩子的希望；身為母親，不奢求大富大貴，只要看到女兒身體一點一滴進步，辛苦與勞累都忘諸腦後。

陳紹詞今年44歲，原先在醫院擔任輪班護理師，長女10歲，次女7歲。次女出生時患有神經性聽力缺損，最好把握治療黃金期，陳紹詞於是從工時較難掌握的護理師，轉換跑道為醫院的個案管理師，能分配更多時間帶女兒早療。

長年在醫院看到各式各樣需要照顧的案例，陳紹詞認為，資源應該留給更需要的人，一邊工作一邊帶女兒治療雖然辛苦，她還撐得過去，「錢夠用就好」，因此一直婉拒社福團體和公部門的援助。

110年5月，長女突然出現下肢水腫和蛋白尿的症狀，轉到台北治療也未見好轉，甚至一度昏迷，在加護病房與死神搏鬥7天。醫院精密檢查後，診斷為A型免疫球蛋白缺乏症，需要定期補充免疫球蛋白，因為是罕見用藥，健保不給付，加上其他費用，每月花費高達5、6萬元。

陳紹詞說，只要有方法治療孩子，絕不放棄，辭去醫院個管師，轉任工時更彈性的長照機構個管師，但薪水也砍半，沉重經濟壓力終於使她接受家扶中心和公部門援助。2年過去，女兒們的狀況已經穩定，在校表現優良，一路走來的堅持有所收穫，她也感謝所有伸出援手的貴人與團體。

宜蘭縣府今天在縣政大廳舉辦模範母親表揚，頒發匾額與禮品給14位各鄉鎮市公所、學校、民間團體推薦的模範母親，除了陳紹詞，包括養育出2位將軍的郭陳翠屏等人，並請到專業視障按摩師提供免費服務，向辛苦的媽媽們致上最高的敬意。

今年宜蘭縣最年輕模範母親陳紹詞（後排右），2個女兒各患有疾病，堅持照顧與陪伴。記者陳敬丰／攝影
今年宜蘭縣最年輕模範母親陳紹詞（後排右），2個女兒各患有疾病，堅持照顧與陪伴。記者陳敬丰／攝影
明天就是母親節，宜蘭縣政府表揚縣內模範母親，家人親友到場祝賀。記者陳敬丰／攝影
明天就是母親節，宜蘭縣政府表揚縣內模範母親，家人親友到場祝賀。記者陳敬丰／攝影

模範母親 工時

延伸閱讀

曝護理師職業率下降原因 侯友宜：政府須嚴肅以待

南警表揚8名模範母親 3人獲選全國警察模範母親

金山模範母親愛心滿滿 志工服務20餘年溫暖社會

雙溪模範母親表揚有亮點 百歲人瑞五代同堂好溫馨

相關新聞

宜縣最年輕模範母親 為罕病女兒數度更換工作堅持陪伴

明天就是母親節，宜蘭縣政府今表揚14位模範母親，其中家扶基金會推薦的陳紹詞是最年輕的獲獎者，為了照顧罹患罕見疾病的大女兒...

台東廚藝交流 香港廚神、世界金牌廚師應邀蒞臨指導

台東縣烹飪公會理事長洪璽翔出生餐飲世家，從小學洗菜、挑菜、切菜，12歲就進廚房學藝、18歲開始掌廚，工作之餘參加廚藝競賽...

33%基隆市民盼優先改善行人友善空間 民進黨公布民調

民進黨基隆市黨部昨天在官網公布一份市政民調，調查顯示，市民期待優先改善市區交通安全行人友善環境占33.6%，僅5.6%回...

台東湧泉公園 議員建議變更歷史建物

近90年歷史的台東市湧泉游泳池，是全國僅有的天然湧泉池，擁有獨特人魚共游景象，但近來水位一直下降，市公所有意轉型成露營區...

與死神拔河20年現生機 台東百年刺桐開花了

台東縣政府唯一列管的百年刺桐老樹，20年前感染釉小蜂病蟲害，開始與生命拔河，多次瀕臨死亡又展現生機，今年花朵再度盛開，這...

國道客運1815自15日起 上午尖峰時段從基隆國家新城空車出發

為紓解通勤民眾等車壓力，基隆市長謝國樑今天一早到麥金路長庚醫院對面的站牌排隊候車，搭國道客運1815路線班車前往台北。他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦