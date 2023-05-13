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宜縣最年輕模範母親 為罕病女兒數度更換工作堅持陪伴
明天就是母親節，宜蘭縣政府今表揚14位模範母親，其中家扶基金會推薦的陳紹詞是最年輕的獲獎者，為了照顧罹患罕見疾病的大女兒與聽力缺損的二女兒，2度更換工作，絕不放棄治癒孩子的希望；身為母親，不奢求大富大貴，只要看到女兒身體一點一滴進步，辛苦與勞累都忘諸腦後。
陳紹詞今年44歲，原先在醫院擔任輪班護理師，長女10歲，次女7歲。次女出生時患有神經性聽力缺損，最好把握治療黃金期，陳紹詞於是從工時較難掌握的護理師，轉換跑道為醫院的個案管理師，能分配更多時間帶女兒早療。
長年在醫院看到各式各樣需要照顧的案例，陳紹詞認為，資源應該留給更需要的人，一邊工作一邊帶女兒治療雖然辛苦，她還撐得過去，「錢夠用就好」，因此一直婉拒社福團體和公部門的援助。
110年5月，長女突然出現下肢水腫和蛋白尿的症狀，轉到台北治療也未見好轉，甚至一度昏迷，在加護病房與死神搏鬥7天。醫院精密檢查後，診斷為A型免疫球蛋白缺乏症，需要定期補充免疫球蛋白，因為是罕見用藥，健保不給付，加上其他費用，每月花費高達5、6萬元。
陳紹詞說，只要有方法治療孩子，絕不放棄，辭去醫院個管師，轉任工時更彈性的長照機構個管師，但薪水也砍半，沉重經濟壓力終於使她接受家扶中心和公部門援助。2年過去，女兒們的狀況已經穩定，在校表現優良，一路走來的堅持有所收穫，她也感謝所有伸出援手的貴人與團體。
宜蘭縣府今天在縣政大廳舉辦模範母親表揚，頒發匾額與禮品給14位各鄉鎮市公所、學校、民間團體推薦的模範母親，除了陳紹詞，包括養育出2位將軍的郭陳翠屏等人，並請到專業視障按摩師提供免費服務，向辛苦的媽媽們致上最高的敬意。
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