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台東廚藝交流 香港廚神、世界金牌廚師應邀蒞臨指導

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
香港廚神何京寶將到台東擔任評審，提供在地廚人烹飪技巧，讓更多人認識台東美食。圖／洪璽翔提供
香港廚神何京寶將到台東擔任評審，提供在地廚人烹飪技巧，讓更多人認識台東美食。圖／洪璽翔提供

台東縣烹飪公會理事長洪璽翔出生餐飲世家，從小學洗菜、挑菜、切菜，12歲就進廚房學藝、18歲開始掌廚，工作之餘參加廚藝競賽、拿下不少獎項，近日他邀請各地烹飪好手到台東廚藝交流，並邀香港廚神、世界金牌廚師指導，推廣台東在地食材。

台東縣烹飪商業同業公會本月15日，邀請全國各地70餘組廚師，到台東市禾風新棧餐廳參加「在地美食廚藝交流競賽」，以台東在地食材，烹調創意美食，活動推手洪璽翔直言，希望讓更多人認識台東美食、好食材。

45歲的洪璽翔靦腆表示，他家可說是餐飲世家，除父親之外，大伯、叔叔都是總舖師。他從小不愛念書，喜歡在廚房裡洗菜、端盤子，上國中沒讀多久、因為太混了，大伯洪新園決定讓他換環境，送到花蓮餐廳學功夫，從洗碗打雜工開始做。

洪璽翔說，當時工作辛苦，加上年輕叛逆經常挨打，但因為對餐飲有興趣、廚藝進步很快，18歲就可獨當一面掌廚，退伍後就到各地工作。

洪璽翔指出，當年到台中開餐廳，跟著朋友報名廚藝競賽，原信心滿滿，沒想到接連幾次都摃龜，他才開始仔細鑽研，除烹調精緻美食，也要透過搭配、擺盤、裝飾，讓美食不只美味，更要賞心悅目。

他說，掌握技巧後就開始得獎，先拿下法國藍帶創意美食家，之後拿獎無數，直到9年前、為照顧家庭才回台東開餐廳，以台東在地食材烹調更多元創意美食，並決定辦這次廚藝競賽交流。

洪璽翔說，為辦好這次活動，特別邀請世界中餐烹飪大賽金牌主廚黃景龍、香港廚神何京寶等人擔任評審，期許提供台東在地廚人烹飪技巧，讓更多人認識台東美食，活動並結合公益、將部分報名費捐贈弱勢團體。

台東縣烹飪公會理事長洪璽翔，期許透過交流競賽，讓更多人認識台東美食、好食材。記者卜敏正／攝影
台東縣烹飪公會理事長洪璽翔，期許透過交流競賽，讓更多人認識台東美食、好食材。記者卜敏正／攝影
洪璽翔說，為辦好這次活動，特別邀請世界中餐烹飪大賽金牌主廚黃景龍擔任評審，期許提供台東在地廚藝、烹飪技巧。圖／洪璽翔提供
洪璽翔說，為辦好這次活動，特別邀請世界中餐烹飪大賽金牌主廚黃景龍擔任評審，期許提供台東在地廚藝、烹飪技巧。圖／洪璽翔提供

台東 美食 餐廳

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