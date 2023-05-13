33%基隆市民盼優先改善行人友善空間 民進黨公布民調

民進黨基隆市黨部昨天在官網公布一份市政民調，調查顯示，市民期待優先改善市區交通安全行人友善環境占33.6%，僅5.6%回答應優先送電動機車給青年，請市長重視民意。市長謝國樑回應，青年電動機車專案是他對市民的承諾，會持續努力推動，行人友善空間也有很大成效，受到市民肯定。

謝國樑為推動青年電動車政見，日前在公車登刊廣，他說，很多青年朋友看到他會問電動機車政見，感覺到他們熱切期待，也受到青年朋友肯定，因此他自費把電動機車用公車廣告呈現。

民進黨基隆市黨部昨天也在官網公布一份民調，民調顯示，市民最期待市政改善，前兩項皆攸關交通，33.6%民眾認為應優先改善市區交通及行人安全、30.8%民眾認為應增強交通便利，11.4%民眾認為應加強托育資源，10.9%民眾認為應改善營養午餐，僅有5.6%民眾認為優先送電動機車給青年，比例最低。

民進黨市黨部指出，其中18到29 歲是送青年機車政策主要受益族群，在對比改善市區交通安全，僅只8.0%選擇送電動機車給青年，可見優先改善市區交通、行人安全才是主流民意，黨部認為，市府應先處理更迫切問題，而非浪擲公帑花費在電動機車政策上。

民進黨基隆市黨部委託山水民調公司在4月27至28日做民調，共完成1079份，訪問對象為20歲以上具有投票權公民，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負2.98%。