快訊

今白天偏暖、早晚涼 明天鋒面到「不如第一波」各地局部短暫雨

行人地獄？汽車綠燈直行 卻撞死未依號誌走行人穿越道女子

33%基隆市民盼優先改善行人友善空間 民進黨公布民調

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市黨部昨天在官網公布市政民調，調查顯示，市民期待優先改善市區交通安全行人友善環境占33.6%。記者游明煌／攝影
民進黨基隆市黨部昨天在官網公布市政民調，調查顯示，市民期待優先改善市區交通安全行人友善環境占33.6%。記者游明煌／攝影

民進黨基隆市黨部昨天在官網公布一份市政民調，調查顯示，市民期待優先改善市區交通安全行人友善環境占33.6%，僅5.6%回答應優先送電動機車青年，請市長重視民意。市長謝國樑回應，青年電動機車專案是他對市民的承諾，會持續努力推動，行人友善空間也有很大成效，受到市民肯定。

謝國樑為推動青年電動車政見，日前在公車登刊廣，他說，很多青年朋友看到他會問電動機車政見，感覺到他們熱切期待，也受到青年朋友肯定，因此他自費把電動機車用公車廣告呈現。

民進黨基隆市黨部昨天也在官網公布一份民調，民調顯示，市民最期待市政改善，前兩項皆攸關交通，33.6%民眾認為應優先改善市區交通及行人安全、30.8%民眾認為應增強交通便利，11.4%民眾認為應加強托育資源，10.9%民眾認為應改善營養午餐，僅有5.6%民眾認為優先送電動機車給青年，比例最低。

民進黨市黨部指出，其中18到29 歲是送青年機車政策主要受益族群，在對比改善市區交通安全，僅只8.0%選擇送電動機車給青年，可見優先改善市區交通、行人安全才是主流民意，黨部認為，市府應先處理更迫切問題，而非浪擲公帑花費在電動機車政策上。

民進黨基隆市黨部委託山水民調公司在4月27至28日做民調，共完成1079份，訪問對象為20歲以上具有投票權公民，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負2.98%。

謝國樑回應指出，他的施政是全方位的，青年電動機車專案是他對市民的承諾，會持續努力推動，行人友善空間也有很大成效，上任後即大力推動，受到市民肯定，街頭已經不一樣，比以前友善很多。

民進黨基隆市黨部昨天在官網公布市政民調，調查顯示，市民期待優先改善市區交通安全行人友善環境占33.6%。圖／取自民進黨基隆市黨部官網
民進黨基隆市黨部昨天在官網公布市政民調，調查顯示，市民期待優先改善市區交通安全行人友善環境占33.6%。圖／取自民進黨基隆市黨部官網
民進黨基隆市黨部昨天在官網公布市政民調，調查顯示，市民期待優先改善市區交通安全行人友善環境占33.6%。圖／取自民進黨基隆市黨部官網
民進黨基隆市黨部昨天在官網公布市政民調，調查顯示，市民期待優先改善市區交通安全行人友善環境占33.6%。圖／取自民進黨基隆市黨部官網

青年 電動機車 民調

延伸閱讀

國道客運1815自15日起 上午尖峰時段從基隆國家新城空車出發

交通部救行人地獄人走車全停 謝國樑：較大路口將實施

連2日搭9026分流通勤族肯定 謝國樑：1815也擬分流改善

改善大排長龍9026今起分流 謝國樑搭車：往南港省30分

相關新聞

宜蘭粉鳥林 擬限生態導覽惹議

宜蘭粉鳥林海域前年發生巡守隊員與立式划槳（SUP）玩家衝突，縣府研擬僅准許生態導覽的獨木舟、SUP或經核准的調查浮潛，其...

33%基隆市民盼優先改善行人友善空間 民進黨公布民調

民進黨基隆市黨部昨天在官網公布一份市政民調，調查顯示，市民期待優先改善市區交通安全行人友善環境占33.6%，僅5.6%回...

台東湧泉公園 議員建議變更歷史建物

近90年歷史的台東市湧泉游泳池，是全國僅有的天然湧泉池，擁有獨特人魚共游景象，但近來水位一直下降，市公所有意轉型成露營區...

與死神拔河20年現生機 台東百年刺桐開花了

台東縣政府唯一列管的百年刺桐老樹，20年前感染釉小蜂病蟲害，開始與生命拔河，多次瀕臨死亡又展現生機，今年花朵再度盛開，這...

國道客運1815自15日起 上午尖峰時段從基隆國家新城空車出發

為紓解通勤民眾等車壓力，基隆市長謝國樑今天一早到麥金路長庚醫院對面的站牌排隊候車，搭國道客運1815路線班車前往台北。他...

母親節大武鄉長提供哈雷機車拉風體驗 模範媽媽興奮說爽！

一年一度母親節到來，台東大武鄉長黃建賓今邀大型重機車好友給模範嗎媽體驗不一樣的母親節，讓媽媽坐上哈雷機車奔馳南迴公路。有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦