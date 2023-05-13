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台東湧泉公園 議員建議變更歷史建物

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

近90年歷史的台東市湧泉游泳池，是全國僅有的天然湧泉池，擁有獨特人魚共游景象，但近來水位一直下降，市公所有意轉型成露營區卻引發議論。議員要求文化處改善內部設施或變更為歷史建物，台東縣文化處表示會和市公所共同評估。

台東市立湧泉運動公園因湧泉池水位一直下降，效益大不如前，台東市公所想進行轉型活化，成為議會討論焦點。議員陳志峰說，湧泉運動公園逾90年歷史，湧泉水位下降是自然現象，市公所卻要轉作露營區，剝奪市民共同回憶，作法粗糙。

陳志峰認為，現階段應設法改善泳池設施，給民眾持續有地方玩水，若無法改善，就登錄變更為歷史建物，盡力保留湧泉運動公園完整性，不讓市民美好回憶就此消失。

台東縣文化處長李吉崇說，湧泉運動公園是否轉型露營區，權責在市公所，縣府無權干預，是否登錄為歷史建物，則會和市公所評估可行性。市公所表示，會設法鑽探水井，抽地下水來回補泳池泉水，維持泳池功能。並強調，湧泉運動公園並非全部規畫成露營區，等縣府撥用公園周圍土地後，今年只會規畫容納30頂帳篷的露營區。

露營區 台東 運動

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