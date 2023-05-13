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宜蘭粉鳥林 擬限生態導覽惹議

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
東澳粉鳥林海域部分區域，可能僅開放生態導覽業者。圖非預定限制海域。記者陳敬丰／攝影
東澳粉鳥林海域部分區域，可能僅開放生態導覽業者。圖非預定限制海域。記者陳敬丰／攝影

宜蘭粉鳥林海域前年發生巡守隊員與立式划槳（SUP）玩家衝突，縣府研擬僅准許生態導覽的獨木舟、SUP或經核准的調查浮潛，其餘水域活動一律禁止，縣議員及民間團體批圖利特定廠商，工商旅遊處回應，任何意見都會納入研議，並與漁業主管和漁民團體確認後，再正式公告實施。

粉鳥林海灘是宜蘭重要觀光景點之一，部分海域是水產動植物繁殖保育區，實施栽培漁業復育海洋資源，地方上也組織巡守隊巡視。前年8月，巡守隊員與SUP玩家衝突，巡守隊員去年6月遭判強制罪未遂等，地方認為應訂定管理辦法。

工旅處今年4月25日發布預公告，規定保育區範圍內特定區域，僅准許生態導覽待客獨木舟、SUP，與經核准的生態調查浮潛，其餘水域遊憩活動一律禁止，且生態導覽期間為每年5月1日到10月31日上午8時到下午5時，每天限量300人。工旅處說明，目前尚在預公告期間，正彙集各方意見，再與農、漁業相關單位討論。

縣議員陳鴻禧昨質詢時批，此舉無異圖利特定業者，既然每日限量300人，憑什麼廠商能下去，私人玩家不行？是不是本來想要全部禁止，但怕被修理？他勸工旅處不要畫地自限，宜蘭觀光立縣，水域是重要觀光資源，全部開放對整個觀光發展才有幫助。

宜蘭好山好水行動聯盟發起人孫博萮表示，若談保育生態，獨木舟與SUP這類無動力載具對生態破壞遠不如動力船具，對個人玩家並不公平，且開放生態導覽業者也可能變成圖利特定團體；台灣開放水域聯盟也批是「假保育、真圈地」。

代表漁業團體的蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，東澳栽培漁業區已經有成果，開放水域若是無限上綱，觀光遊憩與生態如何平衡？既然畫定栽培漁業區就應該訂定管理措施，不然對生態復育毫無意義。

巡守 宜蘭 獨木舟

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