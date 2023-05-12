奧地利商務辦事處代表訪台東 交流再生能源議題

奧地利商務代表辦事處商務代表歐賀曼（Hermann Ortner）今天拜會台東縣長饒慶鈴，雙方就再生能源等議題交換意見。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，饒慶鈴率團隊包含國際發展及計畫處、農業處、財政及經濟發展處及台東縣環保局與歐賀曼座談，雙方就國際交流、有機農業、再生能源、垃圾處理及資源回收等議題進行討論，現場會談互動熱絡。

饒慶鈴表示，台東是觀光與農業大縣，但在觀光之外，台東縣政府也持續在許多面向努力，尤其台東也相當重視國際趨勢，故這幾年都是以打造「永續台東」為核心理念在推動各項軟硬體建設。

再生能源方面，台東也擁有豐富地熱資源，包括延平、卑南鄉、太麻里、綠島等好幾個鄉鎮，都已有廠商申請探勘及籌設電業發展，台東的地熱潛力地區大多位於原住民部落地區，前不久，縣政府也特別前赴紐西蘭了解當地地熱產業如何與毛利部落共生共榮。

至於農業部分，台東也積極推廣有機農業，包含補助農民農機具申請、辦理有機展售、講習會及推廣、輔導有機農產品加工驗證、期待台東未來發展有機農產品更能接軌國際，提升競爭力。而不論是再生能源或農業發展等各個面向，都須緊扣「環境永續」的核心，才能符合「聯合國永續發展目標」（SDGs）。

歐賀曼表示，奧地利是一個自然資源豐富、大自然從未曾遭受破壞的國家，環境技術在奧地利是悠久的傳統，也在經濟中占有重要位置。幾乎家家戶戶、社區機構、所有公共建築、工廠設備，都融入了環境技術。

歐賀曼說，奧地利大部分環境行業是中小型企業，但卻成功地把環境技術，提供服務給全球客戶，出口比例超過80% 。能源與環保技術的產業關注資源供應、氣候和環境永續發展的解決方案。

另外，垃圾處理及資源回收議題上，歐賀曼表示，奧地利在玻璃、紙、金屬和生源物質的回收再利用具高水準，城市垃圾的回收再利用率約為60%。奧地利企業擁有資源回收技術所需的專業知識、合理系統化流程以及相關服務。期待未來有機會可以就今日與台東縣政府所討論的發展面向及產業有更多合作。