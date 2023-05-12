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要警宣示不取締農民未戴安全帽 議員黃建勇引爭議

中央社／ 宜蘭縣12日電

宜蘭縣議員黃建勇日前在縣議會質詢時，要求警察局針對農民宣示「不要取締未戴安全帽」引爭議。他今天澄清，不是叫警察不要開，而是盼以勸導方式，體諒農民辛苦不便。

黃建勇10日在縣議會質詢宜蘭縣警察局長林武宏時說，警方取締一次未戴安全帽，到底賺多少業績獎金？還是安全帽比較好抓？農民種田出來就被取締，「林武宏你也不要這樣」。

黃建勇指出，若有特殊地方、特殊的人，應用菩薩方式來勸導，「警方可以做宣示嗎？派出所管區員警，不能開管區內的未戴安全帽」。

林武宏答詢時說，取締安全帽沒有獎金，戴安全帽發生車禍可以防止頭部撞擊，減少死亡，但他很重視勸導的，不要馬上就開單，只要不是屬於惡性重大違規，他會鼓勵員警儘量以勸導為主，沒辦法宣示不要取締，民眾為了自己騎機車安全，還是儘量戴安全帽，警方會依法執勤，但執勤技巧會再要求，態度也要好。

黃建勇質詢後，近來引發兩極的議論。有網友說，違規就是違規，議員要搞清楚狀況；但有民眾認為，中華民國講的情理法，「情」是在前面，在鄉下重視人情味，希望警方用勸導，不要一味開罰。

黃建勇今天再次說明，如果是飆車族未戴安全帽，他絕對支持警方開單取締，但農民在田裡工作後，身體很髒，回家吃飯，騎200公尺就被抓，戴安全帽很不方便，希望警方有佛心作法，用勸導方式代替開罰。

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