台東修復順天宮「第一神轎」 重現廟宇工藝之美

台東市順天宮的「第一神轎」有71年歷史，是文化資產古物，因多處損壞，台東縣政府向中央爭取補助修復，盼重現神轎當年風貌，並保存文化讓更多人見證廟宇雕刻之美。

台東百年老廟順天宮內有一頂71年的神轎，被廟封為「第一神轎」，民國40年信徒集資7283元打造，雕刻工藝來自鹿港木雕世家的李松林團隊，轎身四面皆刻有花草及人物飾樣，雕工細膩栩栩如生；轎頂結構為竹編，上覆蓋布層。

「第一神轎」因長年風吹日曬多處損壞，近年廟宇陣頭出巡很少使用，廟方向台東縣政府反映協助修復，昨晚開始動工。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，縣政府積極保存縣內文化資產，今年針對台東百年老廟順天宮神轎進行修復及保存，11日晚特別在順天宮前廟埕舉行修復前說明會，由正修科技大學文物修復中心團隊說明科學檢測及修復流程，縣府爭取中央補助投入約100萬元修復。

台東縣長饒慶鈴表示，廟宇是地方開發史具體而微的縮影，更是一座半開放的工藝博物館，具有濃厚的文化底蘊，上任便以「打造全台東都是美術館」為目標之一，而工藝古物即是精緻的藝術品。

她說，縣政府自109年起委託逢甲大學團隊，針對台東天后宮、順天宮及天官堂等百年寺廟文物普查，發掘文物歷史及藝術價值，留下台東在地文化資產。

饒慶鈴表示，順天宮「第一神轎」經台東縣政府文化處召開古物文化資產審議委員會後，現已有「文化資產古物」身分，不過，神轎多處遭蟲蛀，少部分木構件脫落，轎頂竹編結構斷裂凹陷、布層大面積破損；所幸轎身木結構尚強健，現保存於順天宮王爺神座後方專有空間展示，為避免搬運過程造成損壞，修復作業採現地進行，感謝正修科技大學校長龔瑞璋及團隊協助。

台東縣政府文化處表示，待修復完成，將為神轎量身打造可調整濕度的展示櫃，文化處預計9或10月召開修復後成果發表會，開放大眾參觀，將可為北町宿舍群周遭增添一處藝文景點。