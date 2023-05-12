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台東推青年暑期職場體驗 276個職缺縣府補助薪資

中央社／ 台東縣12日電

助在學青年規劃職涯並創造東漂體驗，台東縣政府推出「青年暑期職場體驗」計畫，提供276名大專院校在學青年體驗職場，縣府補助薪資，有文史記錄員、茶藝師等多元職缺。

台東縣政府發布新聞稿表示，縣長饒慶鈴積極爭取中央部會資源，再加上透過與民間企業、民間團體合作方式，持續推動青年業務不遺餘力，盼藉由青年暑期職場體驗實施計畫，協助私部門及第三部門，引進青年創意及活力，促進產業發展或服務品質提升。

同時讓應屆畢業生成功對接職場、畢業即就業，在學生參與實習則更清楚如何調整學校修課、培養職場知能。

另外，期盼協助青年認識職場、產業樣貌，找到自己有興趣的工作，另一方面也為台東新興產業、非營利組織對接人才，為在地產業及社區發展注入新活力；同時，讓台東子弟甚至全台的青年學子，透過暑期實習認識在地優質、潛力企業以及非營利組織，進而有機會在台東發展職業生涯，未來根留台東。

台東縣政府表示，計畫透過僱用補助措施，由台東在地私部門及第三部門提供暑期職場體驗，經公開用人單位提案，台東縣府審查程序後，共計有276個職場體驗名額，並由縣府補助暑期職場體驗學生薪資。

每名學生於私部門補助最低薪資新台幣2萬6400元的80％，用人單位自行負擔20％；於第三部門則全額提供最低薪資，2個月合計提供新台幣5萬2800元整。有部分廠商更自願提高薪資，吸引報名熱度、也盼更多青年人才回流台東。

這次體驗提供多樣化職缺，除一般常見的餐廳服務人員、門市銷售等，還有食物營養師、文史記錄員、茶藝師、導覽解說、多媒體行銷設計等，讓學生能依自身興趣選擇，走進台東在地風情文化，從中探索個人興趣與職業取向，累積職場經驗，激發專業價值。

台東縣政府表示，體驗期間為7月1日至8月31日，名額有限，歡迎35歲以下大專院校在學青年（含當年度錄取大專校院或研究所者）踴躍投遞履歷，豐富暑假、擴大眼界、賺取薪資。若有相關疑問，歡迎撥打專線07–3323228轉56陳小姐洽詢。

台東 青年 職場

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