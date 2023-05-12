與死神拔河20年現生機 台東百年刺桐開花了

台東縣政府唯一列管的百年刺桐老樹，20年前感染釉小蜂病蟲害，開始與生命拔河，多次瀕臨死亡又展現生機，今年花朵再度盛開，這是它染病後第2次開花。

20年前台灣刺桐感染釉小蜂，過去台東四處可見的百年刺桐逐一凋零，目前台東縣政府列管的百年刺桐樹僅剩鹿野鄉瑞和土地公廟旁、樹齡逾110年的刺桐。

這棵百年刺桐用僅存的微薄生命力，和釉小蜂戰鬥，有時候枝葉全枯萎，幾年後枝葉又展現生機，20年來反覆如此。

刺桐每年都會開花，花期從3月至5月，這棵刺桐自從染病後就不再開花，僅在民國105年曾出現茂盛花朵，事隔7年再度盛開，吸引五色鳥、白頭翁、斑鳩等鳥類回來覓食。

「沒想到這棵要死不死的老樹又開花了」住在刺桐附近的81歲阿嬤說，4月初看到葉子長很多，她就很期待能能看到花，果然中旬過後就開花了，希望它真的逃過死神召喚。

阿嬤說，她17歲就搬到當地住，當時刺桐就這麼大棵，附近荒煙漫草，是一個獵場，獵人會在刺桐樹下休息，後來獵人就在樹下蓋了土地公廟。

阿嬤說，刺桐老樹沒染病前每年都開滿花，紅通通的花朵蓋滿樹圍，從家裡看過去就像「火把」很漂亮；但，不知何時，變得病懨懨，樹葉掉落，從此不開花，最大的枝幹還斷裂。

當地影像工作者、瑞和火車站時光驛站管理員韓冠宇說，這棵老樹民國92年就感染釉小蜂，接著開始不開花，前幾年有植物學系的專家和學生幫忙搶救，另一方面，它生長在田邊，有養分供給，才能幸運留住一口氣，他會帶觀光客過來看它，摸摸它，聽聽它的故事。

但這幾年沒看到學生過來醫治，原本擔心它會逐漸枯萎，沒想到今年又開花，遊客經過瑞和可以過去看看，幫它加油打氣。

樹木專家福田樹木保育基金會顧問陳正豐接受中央社記者電話訪問表示，他觀察結果，瑞和這棵110年刺桐是目前台東平地僅存的百年刺桐老樹，相關單位應該要有一套辦法來搶救，它生存下來的機會更大。