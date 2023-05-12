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台東移植路樹活9成？ 議員：是死9成

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東市四維路去年8月整建工程移植樹齡40多年的菩提樹被批粗暴，縣府對外宣稱歷經3個月照料後，存活達9成以上，縣議員林參天則指，30多棵菩提樹僅不到5棵發芽，光禿一片，有些樹幹更枯萎龜裂，應是死了9成才對，批縣府「睜眼說瞎話」。

四維路分隔島上種植逾40年的菩提樹，部分根系近年竄生，破壞道路及人行道鋪面；另幾次強颱吹倒部分，新生枝葉亦影響行車安全。

縣府去年8月進行整建工程移植30多棵，過程被民眾批粗暴、不友善。

員林參天說，粗暴移植就算了，栽種地點竟選在掩埋焚化粒料的水資廠旁空地，後續也未照顧，還說未來3年要自然形成菩提樹公園供民眾休憩，1年還沒到就死一片！40多年的菩提樹就這樣枉死，縣府應負起責任。縣府表示，當初移植是連根系覆土一起挖掘再迅速種入，經定期監測，細心照料，移植3個月的菩提樹約9成長出新葉。

議員 員林 人行道

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