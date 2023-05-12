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延續亡夫大愛 2輛長照專車捐宜蘭

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭羅東鎮民劉清濤與妻子在桃園賣素食，省吃儉用做公益，劉清濤不幸在今年2月因病往生，羅東鎮民代表林美滿得知夫妻善行，居中牽線延續劉男大愛，昨天由劉妻吳彩雲代為捐出2輛長照專車給衛生所，做為高齡或失能長輩的代步工具。

劉清濤與吳彩雲是宜蘭羅東人，與縣長林姿妙也熟識，夫妻長年在桃園做生意賣素食，心地善良又熱心付出，吳彩雲代為捐車，吳彩雲的九旬高齡母親吳夏阿滿、吳的兄弟姐妹與子女到場，分享捐贈車輛與造福大眾的喜悅。

「富有不稀缺，捨得奉獻才難得」，林姿妙說，夫妻倆腳踏實地，辛苦賺錢，吳彩雲有感丈夫生前熱心公益，經羅東鎮代林美滿引薦，得知長照專車為接送長者到社區據點，參與課程及活動的重要性，但車輛老舊需汰換，随即與羅東賢文堂印刷社，共同捐2輛「長照專車」給羅東鎮及五結鄉衛生所，完成劉先生遺願，把小愛化為大愛，回饋故里。

衛生局表示，宜蘭縣65歲以上長者已達全縣人口18.7%，為了讓失能長者能走出家門，到社區巷弄長照站參加活動，宜蘭12個鄉鎮市衛生所均提供長照專車服務。

羅東鎮及五結鄉衛生所原來使用的專車日漸老舊，迫切需要全新車輛投入服務，讓長者有安全與舒適的搭乘環境，另外宜蘭市與礁溪鄉目前也欠缺，盼能拋磚引玉。

衛生所 羅東 長照

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