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一指搞定住宿交通…謝國樑聯手Agoda 設基隆旅遊專區

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

看好基隆疫後觀光發展，基隆市長謝國樑和國際旅宿訂房平台Agoda合作，共推基隆觀光與旅宿，透過Agoda強大聲量入口平台，吸引國內外旅客，尤其是自由行旅客訂房，6月1日「基隆旅遊專區」會在Agoda上線，搭配觀巴優惠，讓旅客可以一指搞定住宿、交通。

首波納入市府提供Google評比3星以上的基隆合法旅宿，將搭配基隆觀光巴士優惠券，專案折抵觀光遊程300元，提供郵輪靠泊1日遊、基隆正濱和平島廊帶海景1日遊、基隆Style原味深度體驗之旅、基隆八斗子潮境望幽輕旅行、七堵暖東峽谷秘境森呼吸等規畫行程，吸引旅客搭觀光巴士食宿基隆。

謝國樑指出，推動觀光需要廣泛的通路，歡迎到基隆住宿的旅客，透過Agoda訂房平台找到折扣與選擇。號召Agoda住宿客來基隆深度旅遊，食宿遊購盡在基隆。

Agoda台灣總經理齊彥喆表示，Agoda為去年亞洲旅行類App下載量第一名，藉由這次合作推廣「搭觀巴限定遊基隆」活動期間，消費者透過Agoda訂房平台訂房，即可獲得觀光巴士優惠券，在基隆從食、宿、遊、購到交通皆有有便捷體驗。

觀銷處長郭霽表示，透過agoda的強大聲量入口平台，吸引國內外旅客，尤其是自由行旅客訂房，6月基隆旅遊專區會在Agoda上線，搭配觀巴優惠，讓旅客可以一指搞定住宿與交通。

市府希望旅客能延長停留基隆的旅遊時間，安排至少2天1夜以上的遊程，並結合下半年將陸續登場的淡蘭山徑徒步會師、中元祭、超跑嘉年華、老鷹嘉年華踩街等活動。

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