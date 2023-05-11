基隆市議會女力提5項女性議題 落實凍卵、月經貧窮補助

母親節快要到了，基隆市民進黨5名女議員今天聯合召開記者會，凍卵補助、月經貧窮、早產早療、親子友善空間及婦女二度就業等五項女姓議題，都是現代年輕父母最常遇到的問題，要求市府重視，努力達成，減輕婦女的負擔。

議員許睿慈說，因忙於事業與工作而錯過生育年齡，需要不孕症醫療介入的女性也漸漸增加，建議基隆市政府補助25到40歲的女性凍卵檢測費以及凍卵營養金，讓女性有更長的時間決定婚育時機，在適孕年齡將健康卵子冷凍，把品質良好的卵子保存下來，除了能間接提高本市出生率，更可提供女性有更彈性的生涯規劃空間。

議員陳宜表示，少女購買衛生棉對弱勢家庭來說是不小的負擔，希望市政府能夠編列預算來協助這些弱勢家庭的少女，在經濟無虞的情況下度過少女時期的青春歲月。

議員曾怡芳說，基隆0到2歲嬰幼兒托育中心收托數卻是不足的，基隆市僅有10家托育機構，同時最多僅可收361位，合格的保母截至4月止只有351位，但基隆市109年至111年0到2歲的嬰幼兒超過5000名，供需比有非常明顯的落差，請市府增加保姆訓練課程，除平衡托嬰供需比，同時也鼓勵婦女二度就業，杜絕無照保姆。

總召鄭文婷說，基隆市在早療系統方面包括職能治療、語言治療等制度都處在迫切需要加強的階段，希望基隆市政府能夠在現有的補助系統之外，更重視早療系統的完整化，不要讓新手父母在手忙腳亂之餘，還要奔波在台北基隆之間尋求早療系統的支持。