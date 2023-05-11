花蓮西瓜上市 13、14日台北開賣「買瓜送刮」

花蓮西瓜5月起進入產季，前兩年因疫情停辦，今年花蓮縣政府於13日至14日，與農會在台北希望廣場舉辦花蓮大西瓜開賣會，邀請型男主廚黃米澤為民眾示範西瓜料理，還推出「買瓜送刮」活動，刮刮樂可刮中花蓮農遊、精品禮盒等好禮，推廣好吃的花蓮大西瓜。

花蓮大西瓜栽種品種主要為「華寶西瓜」，被稱作「綠鑽」，平均每顆重25至28台斤，第一期花蓮西瓜大約5月中、下旬開始上巿，產期約1個月。「華寶西瓜」熟成需達累積溫度千度左右，每年花蓮縣盛產大西瓜從炎熱的南區玉里鎮開始上巿，緊接著是中區瑞穗鄉、鳳林鎮，最後北區壽豐鄉壓軸。

縣長徐榛蔚表示，花蓮大西瓜蘊藏了1200度的熟成滋味，1200度指的是花蓮大西瓜從定植到瓜熟蒂落，大約需要吸收的日照溫度總數，以每日均溫20度推算，育成期約需60天，相較西部只需要大概40天的熟成期，花蓮大西瓜就經過了2個月左右的育成期，在長時間熟成的環境下，呈現有別於其他地區西瓜的飽滿口感。

而花蓮大西瓜有來自秀姑巒溪、萬里溪、木瓜溪、花蓮溪等溪流沖刷，所帶來豐沛養分的河床砂礫地，成就西瓜碩大與沙、脆、甜的獨特風味。

縣府農業處長陳淑雯說，今年花蓮縣政府推出買瓜送刮的活動，和縣府合作的西瓜農印製大西瓜DM，只要購買1顆西瓜即贈送活動刮刮券，可刮中花蓮農遊、花蓮精品禮盒、有機好米及當季農產品等好禮。除了台北希望廣場外，在活動期間，民眾可至海山捷運站、板橋農會等地試吃或購買花蓮大西瓜，品嚐夏季限定好滋味。