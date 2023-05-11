影／基隆百福社區2電線桿下陷停電 疑建案施工市府將釐清
基隆市百福社區昨晚無預警停電5個多小時，台電追查發現百一街有2根電線桿突下陷約2公尺，由於電線桿旁有建築工地施工，議員曾怡芳質疑是否因工地施工造成，因對面就是民宅，居民相當擔心。市府表示，明天會勘釐清是否和工地開挖有關，依法處置。
市議員曾怡芳今天在定期會說，昨晚6點40分，七堵百福社區無預警停電約5個多小時，民眾沒電可用，有的無法洗澡，有的沒冷氣、電風扇吹，怨聲載道。
曾怡芳表示，台中才發生吊臂砸中捷列車重大工安意外，工地周遭有民宅和學校，如今電線桿下陷這麼深，民宅也有龜裂，市府應盡快處理查明是否開挖工地造成，如果證實應先停工補救，讓居民安心。
工地旁一戶民宅屋主說，去年工地開挖施工後他家客廳的裂縫就越來越來大，有向工地人員反映處理，但至今仍未解決，家人都相當擔心地基會下陷。
實踐里長張曉玫指出，百福社區無預警停電，她通知台電人員搶修，經查是百一街一處建案工地出入口2根電線桿下陷，電線桿下降約2公尺，約200多戶停電，直到晚上12點才復電。
市府都發處長謝孝昆說明，百福公園附近的建案是否造成周遭鄰損明天會勘勘釐清，台中意外發生後，要求施工建案特別注意安全，也針對高樓層建案使用高空塔式起重機稽查。
建案現場吳姓工地負責人員指出，如有損鄰問題該補強會補強，工地都有監測目前未移位，並指電線桿下陷說電箱太重、土質過軟塌陷，應非工地造成，有待市府鑑定釐清。
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