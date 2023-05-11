劉櫂豪要求加速作業 農委會允釋迦保險理賠5月15日當週入帳

立委劉櫂豪今天拜訪農委會主委陳吉仲，要求農委會加速111年度的釋迦保險理賠作業，並且要朝向對農民有利方向辦理，以保障農民收益，農委會允諾5月15日當週入帳。

劉櫂豪台東服務處今天發布新聞稿，劉櫂豪今天特別前往農委會與陳吉仲溝通，要求農委會加速釋迦保險理賠作業，農委會允諾釋迦保險理賠將加速進行，確保於5月15日當週入帳；另外，針對理賠金額也可望大幅提高，約9成將可理賠最高保額達每公頃新台幣30萬元，保障農民收益，請農民不必擔心。

劉櫂豪表示，為協助分散農民種植風險，農委會從106年起推出釋迦收入保險，自從110年9月中國禁止輸入台灣釋迦農產品，他更督促農委會推出成本型鳳梨釋迦保險，111年度另針對原有成本型保險再精進保單內容，以期更貼近農民需求。

他指出，農委會111年度將鳳梨釋迦原有成本型及收入型保險2種型態保險，整合為1張收入型保險，並提供保障程度95%、80%及70%共3種方案供農民選擇；他更爭取提高保費補助，鳳梨釋迦保障程度70%方案，保費補助提高為70%，加上台東縣政府也補助10%，以有效減輕農民負擔。

劉櫂豪表示，許多釋迦農都非常關切今年釋迦保險理賠作業，陳吉仲允諾將配合他的建議，保障農民收益，且112年度保險理賠依據各地釋迦產量及北農價格計算，理賠金額相較於111年度將大幅增加，農民不必擔心。

劉櫂豪表示，農委會後續也會持續加強釋迦的國內外行銷及加工，同時積極開拓國外新興市場，把台灣優質農產品賣到世界各地。