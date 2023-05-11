快訊

地方特考重大變革！ 考試院：明年起地特五等併入初等考試

劉櫂豪要求加速作業 農委會允釋迦保險理賠5月15日當週入帳

中央社／ 台東縣11日電

立委劉櫂豪今天拜訪農委會主委陳吉仲，要求農委會加速111年度的釋迦保險理賠作業，並且要朝向對農民有利方向辦理，以保障農民收益，農委會允諾5月15日當週入帳。

劉櫂豪台東服務處今天發布新聞稿，劉櫂豪今天特別前往農委會與陳吉仲溝通，要求農委會加速釋迦保險理賠作業，農委會允諾釋迦保險理賠將加速進行，確保於5月15日當週入帳；另外，針對理賠金額也可望大幅提高，約9成將可理賠最高保額達每公頃新台幣30萬元，保障農民收益，請農民不必擔心。

劉櫂豪表示，為協助分散農民種植風險，農委會從106年起推出釋迦收入保險，自從110年9月中國禁止輸入台灣釋迦農產品，他更督促農委會推出成本型鳳梨釋迦保險，111年度另針對原有成本型保險再精進保單內容，以期更貼近農民需求。

他指出，農委會111年度將鳳梨釋迦原有成本型及收入型保險2種型態保險，整合為1張收入型保險，並提供保障程度95%、80%及70%共3種方案供農民選擇；他更爭取提高保費補助，鳳梨釋迦保障程度70%方案，保費補助提高為70%，加上台東縣政府也補助10%，以有效減輕農民負擔。

劉櫂豪表示，許多釋迦農都非常關切今年釋迦保險理賠作業，陳吉仲允諾將配合他的建議，保障農民收益，且112年度保險理賠依據各地釋迦產量及北農價格計算，理賠金額相較於111年度將大幅增加，農民不必擔心。

劉櫂豪表示，農委會後續也會持續加強釋迦的國內外行銷及加工，同時積極開拓國外新興市場，把台灣優質農產品賣到世界各地。

鳳梨釋迦 保險 農民 劉櫂豪 農委會 陳吉仲

延伸閱讀

賽鴿是否合法？地方政府霧煞煞 陳吉仲這樣回應

夜市到底可不可以撈金魚？陳吉仲：修法以哺乳類優先 其他暫不限

民進黨台東立委初選 賴坤成擊退現任劉櫂豪

準農業部長「5次哭哭」 陳吉仲親曝原因：我感情豐富

相關新聞

基隆百福社區2電線桿下陷停電 疑建案施工市府將釐清

基隆市百福社區昨晚無預警停電5個多小時，台電追查發現百一街有2根電桿突下陷約2公尺，由於電桿旁有建築工地施工，議員曾怡芳...

93歲老母親擔心等不到兒出獄 奔波近700公里台東團聚

一名93歲母親奔波近700公里，只為到台東泰源技能訓練所見服刑兒子一面，這名母親老淚縱橫地感謝所方給予懇親機會，她說，「...

蘭嶼海邊垃圾亂丟 遊客批：煞風景 鄉公所：將辦淨灘

台東蘭嶼垃圾問題長期引關注，暑假旅遊旺季將到來，遊客卻發現東清海邊疑民眾亂丟垃圾，成私人垃圾場。遊客批煞風景，恐破壞海洋...

謝國樑與Agoda合作設基隆旅遊專區 一指搞定住宿與交通

看好基隆疫後觀光發展，基隆市長謝國樑和國際旅宿訂房平台Agoda合作，共同推廣基隆觀光與旅宿，透過agoda的強大聲量入...

縣府移植「菩提樹」稱存活達9成 議員批：9成已死亡

台東市四維路去年8月整建工程移植40餘年「菩提樹」引起議論，縣府經3個月的移植照料後，宣稱存活達9成以上，縣議員林參天則...

交通部救行人地獄人走車全停 謝國樑：較大路口將實施

交通部為救「行人地獄」，昨天宣布推行人專用、早開時相「人走車全停」。上任後即積極推動行人友善空間的基隆市長謝國樑今天說，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦