蘭嶼海邊垃圾亂丟 遊客批：煞風景 鄉公所：將辦淨灘

台東蘭嶼垃圾問題長期引關注，暑假旅遊旺季將到來，遊客卻發現東清海邊疑民眾亂丟垃圾，成私人垃圾場。遊客批煞風景，恐破壞海洋生態。鄉公所表示，將辦淨灘清除，並設置告示牌。

鄉公所清潔隊長張原說，日前就收到訊息，經了解這些垃圾是附近居民便宜行事，就近丟棄，但礙於無直接證據，無法逕行開罰取締，近日會辦淨灘活動來先清除，同時廣為社區做宣導。

日前有遊客去蘭嶼旅遊時，在東清灣海邊發現大量丟棄的垃圾，有鐵桶、塑膠水桶、電風扇、木塊、廢輪胎、椅子和水泥塊等廢棄物，和漂亮海景成強烈對比，直呼「很煞風景」。

台灣野鳥保育協會理事黃蜀婷接受媒體訪問時表示，破壞風景倒是其次，最嚴重的就是這些垃圾被帶入海裡中，恐對海洋生態衝擊，這絕對不是大家所樂見，對下一代做了錯誤示範。

據了解，蘭嶼鄉垃圾場爆滿，目前堆積約2000公噸垃圾，議會定期會許多議員也表達關心，紛紛要求環保局在暑假旅遊旺季到來前盡速處理，不要又成為島上的垃圾議題。