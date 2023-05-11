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縣府移植「菩提樹」稱存活達9成 議員批：9成已死亡
台東市四維路去年8月整建工程移植40餘年「菩提樹」引起議論，縣府經3個月的移植照料後，宣稱存活達9成以上，縣議員林參天則批「睜眼說瞎話，死亡達9成才正確」。
林參天說，縣府粗暴移植就算了，栽種地點也不對，竟選在掩埋焚化粒料的水資廠旁空地，且沒有後續照顧，現在超過30棵菩提樹，只有不到5棵有發芽，幾乎光禿一片，有些樹幹已枯萎龜裂。
「縣府睜眼說瞎話，樹木死亡率達9成才正確」，林參天批縣府還說未來3年要自然形成菩提樹公園，提供民眾休憩活動，1年還沒到就死一片，40餘年歷史的菩提樹就這樣枉死，縣府應負起責任。
台東市四維路上的行道樹菩提樹有40餘年歷史，但近年來因分隔島限制其根系生長，部分根系竄生破壞道路及人行道鋪面；另幾次強颱也將部分菩提樹吹倒，新生枝葉影響行車安全，引發民怨。
縣府去年8月利用四維路整建工程，將逾30棵菩提樹移植到臨海路水資廠旁空地，但移植過程部分民眾批包商粗暴、不友善，認為重新植種的菩提樹恐會大量死亡，引起議論紛紛。
不過，縣府對外宣稱在細心照料下，移植3個月的菩提樹目前9成以上長出新葉，當初移植採根系直接挖掘包覆後迅速種入，做定期監測提高存活率。
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