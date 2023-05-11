交通部救行人地獄人走車全停 謝國樑：較大路口將實施

交通部為救「行人地獄」，昨天宣布推行人專用、早開時相「人走車全停」。上任後即積極推動行人友善空間的基隆市長謝國樑今天說，光靠交通部是不夠的，關鍵在各縣市首長能否配合，他全力支持，基隆已有不錯成效，正研議在較大的路口設置行人專用時相，只有行人能走，車子全停。

謝國樑今天上午參加與Agoda聯名合作記者會活動時，針對交通部的行人政策受訪，他說，要達到一個行人友善的環境，光靠交通部是不夠的，他支持交通部提供更多的指導和政策，但真正行人安全的環境是落實在每個縣市城市的道路、巷道，他立志打造基隆為全台灣最友善的城市，早在上任後12天就很努力在推動。

謝國樑表示，每一個政策都有一體兩面，基隆正在研議未來在一些比較大的路口設置行人專用時相，只有行人能走，車子全停，但是不是每個路口都適合，作法還有待商榷，但肯定交通部的用心，要把行人友善的空間做好，基隆目前已有不錯的成效。

但謝國樑提醒，並不是只有車子要停讓行人，行人自己也要遵守號誌，否則受害的是行人自己，還有車子，大家一起守法打造基隆最有愛的城市。

台南一對母女日前走在斑馬線上被左轉轎車撞上，1死1重傷。「行人地獄」案件頻傳，交通部昨以「最速件」函文各縣市，即刻全面推動行人專用時相、行人早開時相。交通部長王國材說，該措施能完全隔開人車衝突，是極短期最有效方法，地方政府可依衝突程度，按優先順序執行，盼從車本交通轉為人本交通。

交通部解釋，行人專用時相是路口各方向行人綠燈同時開啟，各方向行車燈號則都紅燈，路口只准行人通行。行人早開時相則是「小綠人」先開跑，讓行人提早過馬路，比車用綠燈提早5至10秒。