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香榭大道缺失 花縣府：多數已處理

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮縣斥資4億多元建的日出香榭大道工程，縣議員魏嘉賢收集1748份網路問卷，高達8成對工程不認同，7成只給不到3分的低分，還有近4成打0分，要求縣府改善缺失。縣府回應，多數已迅速處理，僅剩部分積水鋪面的高程尚未全數調整，改善完成就辦驗收。

魏嘉賢4月18日至5月1日收集問卷，9成3為花蓮人，81%不認同縣府耗費4.5億元興建，不認同對交通、觀光、排水有助益的超過7成。0到10分評分，有73%不到3分，其中38%打0分。

魏嘉賢昨質詢時，拿出貼有翅膀、鴨嘴、代表香榭大道黑白大理石等的大象圖樣，表達對「花蓮四不像」的擔憂。他質疑，花蓮非常多東西「抄來抄去」，像是比照韓國的「東大門夜市」，從霍夫曼黃色小鴨抄來的「紅面鴨」，香榭大道，大家都會先想到法國而不是花蓮，縣府推動建設時應加入花蓮DNA，而非一味抄襲。

縣長徐榛蔚聞言不悅回應，原本的溝仔尾是惡臭的排水溝，建香榭大道是希望改善防洪，興建過程廣納鄉親意見，如今完工，將轉型成藝術文化廊道。至於東大門，代表是台灣的東大門，並不是抄韓國，議員說「四不像」是不對的。

對於缺失改善部分，建設處長鄧子榆說，今年3月議會專案小組現勘時，3天內就把小的問題處理掉，像是綠地凹陷已填平，電線外露、施工瑕疵都改善，鋪面積水都翻起來重新調整高程，部分尚未完成，全數改善後辦驗收。

縣議員謝國榮建議，舊市區應有整體規畫，包括提高容積率等方式，讓它重新繁榮；鄧子榆說，這項工程是帶動舊市區發展，容積建蔽率涉及建築法規，會配合法令串連周邊的東大門夜市、金三角商圈等，全力活化。

花蓮 議員 魏嘉賢

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