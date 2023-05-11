科技執法衝擊店家 宜縣警：將檢討

宜蘭縣去年11月在縣內10處路口實施科技執法，截至3月底，取締4.3萬件，開罰3000萬元，與科技執法設備建置費用約略相同，縣議員批，半年就回本，簡直是搜刮老百姓；縣警局長林武宏表示，車禍件數確實有降低，會再針對各層面評估檢討。

宜蘭去年獲中央補助3409萬元，建科技執法系統，11月1日開始設在宜蘭市3處路口、羅東鎮2處路口、頭城鎮2處路口、礁溪鄉、蘇澳鎮、三星鄉各1處路口，取締包含闖紅燈、違停、機車未兩段式左轉等13項。

縣議員陳文昌昨質詢指出，科技執法實施半年不到，就已開罰3000萬元，即將回本，「真好賺」，與其說科技執法不如說科技搶錢，是搜刮老百姓的口袋；縣議員陳鴻禧說，民眾怕挨罰，連瓦斯都不敢送，他不反對科技執法，但要設在哪些路口，還是要和地方配合。

縣議員呂惠卿指出，科技執法讓交通更順暢，但也帶給店家困擾，許多店家在黃線卸貨，3分鐘一到馬上被拍挨罰，消費者不願意來，甚至房價、經濟都受到影響；不反對科技執法，但目前拍攝的長度沒有統一標準，希望能有明確數字。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，科技執法經過嚴格檢驗，應不會執法過當，民眾可能尚不習慣較嚴格執法帶來的不便，但站在整體交通安全的立場，較支持科技執法。