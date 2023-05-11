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累計虧損17億元 基隆公車是否民營化 議員有異見

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市公車處共54條路線，每天1千餘班次、4萬多人次搭乘，累計虧損17億，市府研議整併重複路線、部分路線釋出民營業者經營。但議員看法不一，有人指民營化才能解決虧損，但有人憂貿然民營化恐讓虧損路線馬上斷掉，反對市民不公平。

議員藍敏煌昨在定期會要求市公車處應先提出民營化可行性評估，不能任由虧損每年增加，財政問題要正視，全台只剩嘉義與基隆有市公車，民營化絕對是長遠趨勢，希望今年盡速評估。

但議員張之豪認為，市公車目前不能貿然民營化，唯一解決長期虧損的方式，就是當基隆捷運做好之後，全部改成為捷運的接駁車，現在最重要先把捷運做起來，撐到捷運蓋好。

張之豪表示，一旦民營化很多虧損路線就會馬上斷掉，這也是基捷進度不能拖延的原因，只要捷運做好，市公車就順利交手接駁，在此之前就必須承擔虧損。因長者已經免費搭車那麼多年，不可能為了公車虧損要停止，就算改計點方式也恐會引發民怨。

議員張耿輝說，他不贊成市公車民營化，因為都會區和郊區需求不同，偏遠地方業者不會去開，市府一定要有詳細評估，很多班次過少不符民眾需求，全部路線重新盤整檢討才是方向。

市公車處長陳新埤表示，要不要民營化是未來政策性的決定。54條路線未來可考慮將部分路線釋出民營客運業者營的可行性，以縮減營運規模。可參考高雄辦理路線釋出的方式，由交通處評選優勝客運業者接替部分路線行駛。

基隆捷運 公車 議員

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