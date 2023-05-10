太平山森林遊樂區毛地黃盛開 漂亮卻有毒勿觸摸

中央社／ 宜蘭縣10日電
宜蘭太平山國家森林遊樂區內毛地黃近日盛開，最佳賞花期至5月底，但羅東林管處10日指出，毛地黃全株有毒，呼籲遊客觀賞即可，切勿觸摸或採摘。圖／羅東林管處提供
宜蘭太平山國家森林遊樂區內毛地黃近日盛開，最佳賞花期至5月底，但羅東林管處10日指出，毛地黃全株有毒，呼籲遊客觀賞即可，切勿觸摸或採摘。圖／羅東林管處提供

林務局羅東林區管理處今天表示，風鈴狀成串粉紅色系的毛地黃花朵，最近已在太平山國家森林遊樂區內盛開，最佳賞花期至5月底，但這種植物全株有毒，不要觸摸採摘。

羅東林管處指出，海拔約1900公尺、位在宜蘭縣內的太平山國家森林遊樂區隨仲夏即到，許多五顏六色的花朵相繼綻放，其中毛地黃也陸續開花。毛地黃的花朵像一串串小風鈴，有紅色、粉紅色、白色、紫色等，點綴在新綠山林中，具欣賞價值。

羅東林管處指出，毛地黃為玄參科多年生草本植物，因植株表面密生白色茸毛，且葉片外形似地黃的葉片，所以被稱為「毛地黃」，又有「仙女手套」或是「巫婆手套」、「狐狸手套」等名稱。現在沿著遊樂區聯外道路「宜專一線」21公里處至太平山莊、見晴懷古步道、翠峰景觀道路等地，就可觀賞毛地黃開出成串風鈴狀的繽紛花朵，雖花期到7月，但推薦最佳賞花期在5月期間。

羅東 太平山

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