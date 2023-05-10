基隆戶外夜間電影院登場 文化中心外牆6月起投放12場電影

基隆市政府重新整修文化中心，為提供市民暑假親子同樂的新選擇，利用文化中心建築物的白色外牆，作為城市大型的投影布幔，在夏季期間播放12場次電影。

基隆海港名聞遐邇，坐落於港邊的文化中心也是本地的知名地標，市府發言人余治明、文化局長江亭玫今天召開「亮點政見-夏日電影院」說明記者會，邀請民眾一同在夜間欣賞另類的基隆之美。

余治明說，為迎接國內外遊客於夏日遊賞基隆，並於觀光之餘能夠共享歡樂溫馨的親子時光，文化局與「采昌國際多媒體股份有限公司」合作，並且無償免費授權，挑選4部適合闔家觀賞的電影，6月4日至8月20日共12場次，每周日晚間7時於基隆文化中心外牆播映。

文化局長江亭玫表示，為了帶給基隆市民及遊客不一樣的娛樂體驗，今年夏天別開生面的在基隆文化中心外牆投放電影，提供市民暑假親子同樂的新選擇，讓基隆「今年夏天很有戲」。