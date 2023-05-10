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基隆戶外夜間電影院登場 文化中心外牆6月起投放12場電影

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆文化中心外牆成超大投影布幔，6月起放12場夜間電影。圖／基隆市政府提供
基隆文化中心外牆成超大投影布幔，6月起放12場夜間電影。圖／基隆市政府提供

基隆市政府重新整修文化中心，為提供市民暑假親子同樂的新選擇，利用文化中心建築物的白色外牆，作為城市大型的投影布幔，在夏季期間播放12場次電影

基隆海港名聞遐邇，坐落於港邊的文化中心也是本地的知名地標，市府發言人余治明、文化局長江亭玫今天召開「亮點政見-夏日電影院」說明記者會，邀請民眾一同在夜間欣賞另類的基隆之美。

余治明說，為迎接國內外遊客於夏日遊賞基隆，並於觀光之餘能夠共享歡樂溫馨的親子時光，文化局與「采昌國際多媒體股份有限公司」合作，並且無償免費授權，挑選4部適合闔家觀賞的電影，6月4日至8月20日共12場次，每周日晚間7時於基隆文化中心外牆播映。

文化局長江亭玫表示，為了帶給基隆市民及遊客不一樣的娛樂體驗，今年夏天別開生面的在基隆文化中心外牆投放電影，提供市民暑假親子同樂的新選擇，讓基隆「今年夏天很有戲」。

江亭玫指出，今年播放的電影，都是溫馨趣味，適合闔家一同觀賞的佳片。包括奧斯卡製作團隊傾力打造，內容講述超越宇宙的友情，成為守護英雄的《笑笑羊大電影：外星人來了》；由阿德曼動畫工作室出品，為了部落傾力當一次真正英雄的《石器小英雄》；由電影版阿達一族動畫團隊打造的可愛爆笑狗狗冒險《小麻煩當家》；以及爆笑的極地冒險動畫《北極戰隊》。

基隆文化中心外牆成超大投影布幔，6月起放12場夜間電影。圖／基隆市政府提供
基隆文化中心外牆成超大投影布幔，6月起放12場夜間電影。圖／基隆市政府提供
基隆文化中心外牆成超大投影布幔，6月起放12場夜間電影。圖／基隆市政府提供
基隆文化中心外牆成超大投影布幔，6月起放12場夜間電影。圖／基隆市政府提供

基隆 電影 文化局

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