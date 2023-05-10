基隆市公車處累計虧17億 是否民營化議員看法不一

基隆市公車處共54條路線，每天1千餘班次、4萬多人次搭乘，但累計虧損已17億，市府研議整併重複路線、部分路線釋出民營業者經營以縮減規模。但議員看法兩極，有人指民營化才能解決虧損，但有人擔心貿然民營化恐讓虧損路線馬上斷線，對市民不公平。

議員藍敏煌今天要求市公車處應先提出公車民營化可行性評估，虧損每年增加，財政問題一定要正視，全台只剩高雄、嘉義與基隆有市公車，要降低市府的財政負擔，才能真正提升服務品質。

藍敏煌指出，民營化絕對是長遠趨勢，現在連台鐵也被要求民營公司化，希望公車處今年盡速進行民營化評估。

議員張之豪認為，市公車目前不能貿然民營化，唯一解決長期虧損的方式，就是當基隆捷運做好之後，全部改成為捷運的接駁車，現在最重要先把捷運做起來，一路要撐到捷運蓋好。

張之豪表示，一旦民營化很多虧損路線就會馬上斷掉，這也是基捷進度不能拖延的原因，盡快把捷運做起來，接駁做好，市公車就順利交手，但在此之前就必須承擔虧損。他認為，長者已經免費搭車那麼年，不可能為了公車虧損要停止，就算計點方式也恐會引發民怨。

議員張耿輝也說，他不贊成市公車民營化，因為都會區和郊區需求不同，偏遠的地方業者不會去開，市府一定要有詳細的評估，很多班次過少不符民眾需求，全部路線重新盤整檢討才對。

市公車處長陳新埤表示，要不要民營化是未來政策性的決定。目前市公車路線共有54條，未來可考慮將部分路線釋出民營客運業者營的可行性，以縮減營運規模。可參考高雄交通局辦理路線釋出的方式，由交通處將公車處部分路線辦理釋出，評選優勝客運業者接替行駛。