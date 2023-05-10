東華大學催生花蓮二手玩具物流站 延續利用價值

台灣玩具圖書館協會建立玩具循環共享系統，在全台設立許多據點提供玩具捐贈收受、租借及交換等服務。因花蓮位處偏遠、運送成本高，國立東華大學洄瀾共好大學社會責任（USR）中心，申請成立花蓮二手玩具物流站，讓不同年齡層皆能享受玩具帶來的樂趣，延續玩具的利用價值。

東華大學洄瀾共好USR中心指出，由於地理位置及交通不便等因素，全台僅花蓮獨缺玩具物流站，無法直接進行玩具轉運與分流，又因西部運送往來成本高，使得資源分享難上加難。為了填補玩具流通的最後一塊拼圖，團隊於4月前往玩具圖書館承辦的新北市玩具銀行拜訪，了解玩具物流的運作要領及收取分送模式，並與對方合作推動花蓮玩具物流站的設立計畫。

東華大學洄瀾共好USR主持人白益豪表示，近日收到首批協會配送的玩具，總重約500公斤，透過計畫培訓學生擔任「玩具醫生」，初步篩檢、清潔及整理維修玩具，確保每位收到玩具的民眾都能玩得開心又安心。

白益豪指出，花蓮玩具物流站未來將提供東部地區學校、機構等，申請租借、收受或交換玩具服務，且玩具修復清潔後，以花蓮在地幼童為主，將玩具送到需要的鄉村與部落。