謝國樑：以國道客運9026分流經驗 擬改善1815路線

國道客運9026路線昨天起試辦上午尖峰時段分流B線和C線，基隆市長謝國樑今天搭乘9026C路線表示，市府將思考以9026路線分流案例，運用在改善國道客運1815路線。

繼昨天搭乘9026B路線後，謝國樑上午在長庚醫院站牌候車，聆聽民意代表及候車民眾建議，並與基隆市政府交通處長王圳宏搭乘國道客運9026C路線至南港轉運站。

謝國樑接受媒體訪問說，分流路線的大武崙及麥金路兩端，乘客與里長反映良好，今天體驗搭乘9026C路線後，將作為政策滾動調整的參考，市府會持續宣傳9026B、9026C路線分流，希望能爭取正式辦理，同時思考以9026路線分流經驗，套用在改善1815路線。

安樂區鶯安里長劉大維表示，9026路線昨天起分流，乘客在長庚醫院站牌候車順暢，大約5分鐘到10分鐘即可上車，希望這項政策能延續，也期盼增加晚間時段回程班次。

9026C路線由「忠聯倉儲」站行駛至「富景天下社區」站，經基隆交流道行駛國道1號，至汐止系統交流道轉國道3號，再至新台五路交流道，接原9026A路線至終點站「南港轉運站西站」，回程依原路線行駛。

9026B路線則由「基隆市界」站行駛至「武嶺街口」站，經基金交流道後，行駛國道3號至新台五路交流道，接原9026A路線到終點站「南港轉運站西站」，回程依原路線行駛。