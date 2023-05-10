台南女童被撞死交部推行人專用時相 花蓮3處路口試辦

台南一對母女走在斑馬線上，遭左轉車輛撞上，3歲女童死亡母親重傷，交通部長王國材今天表示抱歉愧疚，全面推動全台行人專用時相。花蓮縣政府表示，初步評估後，擇定花蓮市區3處較單純的路口，試辦感應式行人專用時相，行人要通行時按下按鈕，就會改為專用時相，預計下半年上路。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆說，中央非常重視行人地獄的問題，若要設置行人專用號誌，最基礎的作法是行人專用時相，也就是當行人穿越馬路時，雙向車輛都停止運行，但會嚴重影響車流，因此朝感應式的先推動，行人要通行時再按下去，此時車輛號誌全亮紅燈，只有行人才能通行。

鄧子榆表示，考量花蓮用路人對行人專用時相不太熟悉，初步評估3個地點試辦感應式，包括忠烈祠前的尚志橋和新興路口、建國路和建林街，以及民權5街、中美路和府前路口，這3處路口時相較為單純，也有一些行人通行的需求，目前正在規畫，今年就會上路。

為何不選擇人潮較多的市區中心路口？鄧子榆解釋，市中心路口的時相複雜，且多個路口相連，號誌連動互相影響，若設置行人專用時相，整個市區車流勢必都會受到影響，且目前正在做號誌連網，以後要建置智慧化動態號誌控制系統，都有關連，評估後認為不適合。