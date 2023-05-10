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監院調查羅東國中生墜樓案 宜縣教育處：全力配合

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅東民生市場女學生墜樓案過去2年餘，110年家長曾開過記者會，控訴老師霸凌、校方處置不當。記者戴永華／攝影
羅東民生市場女學生墜樓案過去2年餘，110年家長曾開過記者會，控訴老師霸凌、校方處置不當。記者戴永華／攝影

羅東國中生墜樓案持續延燒，今宜蘭縣議會民進黨團再開記者會，稱教育處表示「監察院無開案調查」，隔日遭監院駁斥，是否甩鍋賴帳？教育處長簡信斌回應，經事後了解，監院與教育處的理解或有落差，會全力配合調查，靜候公正公平的調查結果。

羅東女國中生民生市場墜樓案發生2年餘，家長不滿學校與縣府處理方式，至今仍在申訴，多位縣議員5月2日在議會質詢教育處，希望積極調查、還原真相，教育處隔日回應，有盡力改善軟硬體設備，相關人員也受到懲處，此外監察院了解縣府處理過程後認為尚無疏失，沒有開案調查。

監察委員田秋堇與紀惠容5月4日發新聞稿表示，上述回應並非事實，2人對此案甚是關切，已提出自動調查，正在蒐集相關資料與徵詢學者意見，將約詢相關官員，全案仍在調查中，依監察法第26條規定，案情不得外洩。

宜蘭縣議會民進黨團今開記者會，總召陳俊宇表示，教育處說法遭監院駁斥，應該針對調查報告說清楚，不要因前處長調離就當作無事；縣議員林麗批評，不適任教師、校長、前處長不是相安無事就是升官，一連串官官相護；縣議員謝燦輝說，4月24日監院來函，要派委員了解，是遲來的正義。民進黨團希望縣府、教育處積極處理。

簡信斌今回應，經過事後了解，針對監院有無開案，教育處與監察院的理解或有落差，如今監院既已有所表示，教育處會全力配合調查，靜候公正公平的調查結果。

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宜蘭縣議會民進黨團批評，宜縣教育處說法與監察院相左，是甩鍋卸責，要求積極調查；處長簡信斌回應，教育處與監察院理解或有落差，會全力配合調查。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣議會民進黨團批評，宜縣教育處說法與監察院相左，是甩鍋卸責，要求積極調查；處長簡信斌回應，教育處與監察院理解或有落差，會全力配合調查。記者陳敬丰／攝影

監察院 議員 民進黨

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