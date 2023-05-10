魏嘉賢網路民調8成不認同香榭大道 縣府：轉型藝術廊道

花蓮縣議員魏嘉賢針對縣府斥資4億多元興建的日出香榭大道工程，收集1748份網路問卷，高達8成對工程不認同，7成只給不到3分的低分，還有近4成打0分，要求縣府改善缺失。縣府回應，多數已迅速處理，僅剩部分積水鋪面的高程尚未全數調整，改善完成就辦驗收。

魏嘉賢關注日出香榭大道工程，3月2日組專案小組邀多位議員現勘，提出路面傾斜、石板破損、鋪面積水、電線外露等多項缺失。今天總質詢時，持續關注日出香榭大道改善狀況。

魏嘉賢還做網路民調，4月18日至5月1日收集1748份，其中9成3為花蓮人。根據滿意度調查，81%不認同縣府耗費4.5億元興建，不認同對交通、觀光、排水有助益的超過7成。0到10分評分，有73%不到3分，甚至有38%打0分。

曾任花蓮市長的魏嘉賢說，市長任內他的確支持重大建設，但當時縣府給的圖說，並沒有提到路面會蓋成斜的；今年2月28日一位80幾歲的老伯伯騎機車路過，雖遵守30公里速限仍發生車禍，至今還躺在加護病房，且因路面標線畫設不清，後續可能有肇責難釐清、保險公司不理賠的問題。

魏嘉賢質詢時，拿出貼有翅膀、鴨嘴、代表香榭大道黑白大理石等的大象圖樣，表達對「花蓮四不像」的擔憂。他質疑，花蓮非常多東西「抄來抄去」，像是比照韓國的東大門夜市，從霍夫曼黃色小鴨抄來的紅面鴨，而講到香榭大道，大家都會先想到法國而不是花蓮，認為縣府推動建設時應加入花蓮DNA，讓在地文化有在地的聲音，而非一味抄襲。

縣長徐榛蔚聞言不悅回應，原本的溝仔尾是惡臭的排水溝，建設香榭大道是希望改善防洪，興建過程廣納鄉親意見，如今完工，將轉型成藝術文化廊道。至於東大門，代表是台灣的東大門，並不是抄韓國，議員說「四不像」是不對的。

對於缺失改善部分，建設處長鄧子榆說，今年3月議會專案小組現勘時，3天內就把小的問題處理掉，像是綠地凹陷已填平，電線外露、施工瑕疵都改善，鋪面積水都翻起來重新調整高程，部分尚未完成，全數改善後辦驗收。

路面傾斜部分，鄧子榆再度說明是考慮箱涵出水造成的地形限制，也很負責任請台灣省土木技師工會評估，抗滑、抗傾倒等都符合道路標準，定出限速30公里。

鄧子榆說，日出香榭大道兩側是車道，部分畫紅線禁停，雖非全段畫設道路邊線，若發生事故，警方可依道路交通管理處罰條例處理，縣府會持續滾動檢討，標線號誌都可以馬上改善；縣警局交通隊表示，邊線只標示行駛範圍，保險理賠是看車禍型態，不會因為沒有道路邊線引起爭議。