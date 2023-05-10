日出香榭大道遭疑標線不清 花縣府：不影響事故判定

花蓮縣府興建花蓮市日出香榭大道因道路傾斜等問題引民怨，有民眾在傾斜車道發生車禍，憂標線劃設不清，恐影響保險理賠；縣府回應，符合規定且適用道交條例，不影響事故判定。

花蓮縣政府斥資新台幣4.5億元，在花蓮市打造「日出香榭大道」，因兩側路面傾斜、排水不易等問題引起民眾反彈，去年底完工後，有地板破裂、電線外露、積水等缺失，仍在改善階段，無黨籍議員魏嘉賢、謝國榮今天總質詢，提到日出香榭大道改善進度。

魏嘉賢搬出長有翅膀、貼有黑白大理石的大象道具，表達對「花蓮四不像」的擔憂；縣長徐榛蔚答詢指出，城市進步不斷往前走，會留下文化軌跡，日出香榭大道從臭排水溝轉型成藝術觀光廊道，也培訓劇團每年演出，讓所有人知道並沒有遺忘溝仔尾，並非「四不像」。

魏嘉賢接獲民眾陳情，2月28日騎車行經自由街傾斜道路，按照速限規定30公里行駛，不幸與車輛發生碰撞，80多歲老翁騎士重傷送醫，到4月底還住在加護病房。

魏嘉賢指出，日出香榭大道部分路段高低差達40公分、傾斜9%，家屬質疑道路傾斜，且現場交通標線並未依「道路交通標誌標線號誌設置規則」劃設標線，對於肇事權責恐難以釐清，保險理賠可能因此不理賠。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆說，相關缺失、施工瑕疵已請廠商改善，為解決積水問題，將石材鋪面拆下重新調整，還沒改善完成，全數改善完成就會辦理驗收。

對於標線及交通號誌劃設，鄧子榆表示，自由街本來就是道路用地，且2側都是單行道，標線經周邊居民討論確認只劃設紅線，禁止停車範圍，沒劃設範圍可路邊停車，若發生事故適用道路交通管理處罰條例。

花蓮縣警察局交通隊會後說明，日出香榭大道兩側車道為自由街道路，連接中華路到重慶路約800公尺，沿線路口皆有區分支幹道，邊線只標示行駛範圍，若發生車禍事故，是依車禍型態判定，有無劃設標線，不會影響保險理賠。