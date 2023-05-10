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連2日搭9026分流通勤族肯定 謝國樑：1815也擬分流改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
連2日搭9026分流通勤族肯定，謝國樑：1815也擬分流改善。圖／基隆市政府提供
連2日搭9026分流通勤族肯定，謝國樑：1815也擬分流改善。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑昨天搭分流路線9026B，今天再與交通處長王圳宏到基隆長庚醫院站牌9026C路線至南港轉運站，通勤民眾反映不錯，謝國樑說，未來市府思考將以9026路線分流案例，運用於客運1815路線進行改善。

安樂區鶯安里長劉大維說，9026路線在昨天進行路線分流，乘客在長庚醫院站牌候車順暢，大約5到10分鐘即可上車，希望這項政策能延續，但盼增加晚間時段回程班次。

興寮里長黃書筠則指出，藉由路線分流在「忠聯倉儲」站，讓上班族到公司不再遲到，感謝市府提出路線分流。

謝國樑指出，目前分流路線的大武崙及麥金路兩端，乘客與里長反應良好，今天搭乘體驗9026C路線後，將作為後續政策滾動式調整參考，希望試辦期間的良好成效，爭取正式辦理；同時也思考以9026路線分流經驗，紓解國道客運1815路線的改善。

「9026B」路線由基金交流道行駛國道3號至南港；「9026Ｃ」路線則由「忠聯倉儲」站行駛至「富景天下社區」站，經基隆交流道行駛國道１號，至汐止系統交流道轉國道3號，再至新台五路交流道，接原9026A路線到達終點站「南港轉運站西站」，回程依原路線行駛。

連2日搭9026分流通勤族肯定，謝國樑：1815也擬分流改善。圖／基隆市政府提供
連2日搭9026分流通勤族肯定，謝國樑：1815也擬分流改善。圖／基隆市政府提供
連2日搭9026分流通勤族肯定，謝國樑：1815也擬分流改善。圖／基隆市政府提供
連2日搭9026分流通勤族肯定，謝國樑：1815也擬分流改善。圖／基隆市政府提供

國道客運 謝國樑

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