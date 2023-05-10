快報！這5身分培訓費用免費 原民婦參職訓成為美容師

因媽媽霧眉失敗經驗，讓34歲的黃淑珊萌生轉職擔任美容師念頭，報名參加勞動部勞動力發展署桃竹苗分署職訓課程結訓，現已開設個人工作室接案。桃竹苗分署自5月起陸續開辦委外職前訓練課程，共提供44個班別，預計招訓1320人次，課程費用可補助8成至全額，歡迎想要補充技能的失待業民眾上「台灣就業通」網站查詢課程及報名。

阿美族原住民黃淑珊，一直沒有在職場上找到適合自己的工作，因媽媽霧眉失敗經驗，讓她萌生想要自己學習霧眉等相關美容技術念頭。

黃淑珊報名「全方位美容諮詢創業班」學習霧眉、紓壓、美睫、美甲、美容等技術，歷經2個月的參訓，黃淑珊不僅技術提升，還考取了美容丙級技術士等相關證照，成為一個擁有全方位技術的美容師，目前已成立個人工作室。

成功轉業的黃淑珊高興地說「職訓的課程多元還免費，授課老師多為經驗豐富的業師，讓她受益良多，對於成立個人工作室很有幫助」

桃竹苗分署長林淑媛表示，分署每年配合產業需求及就業等趨勢，委託民間訓練單位開辦各項訓練課程，提供失待業民眾儲備並提升專業技能，訓練單位也會在學員結訓後協助媒合工作機會，一般身分民眾報名參訓，補助課程費用80%，特定對象含非自願性離職、原住民、身障、二度就業婦女及獨力負擔家計者等身分者，更可享課程費用全額補助，截至5月，桃竹苗分署已開訓47個班級、訓練1088人次。

林淑媛指出，自5月起開始，美容、觀光餐旅、資訊、商業、工業、技術等44個班別陸續開課，歡迎民眾多利用政府資源練技能、學專長。詳情請上「台灣就業通」官網或桃竹苗分署網站查詢及報名。