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行政院東服中心執行長懸缺3個月 洪宗楷回任

中央社／ 台東縣10日電

懸缺3個多月的行政院東部聯合服務中心執行長，由參選台東市長失利的洪宗楷回任，副執行長為許文獻、郭應義。

東服中心今天發布新聞稿表示，行政院東部聯合服務中心執行長由洪宗楷、副執行長郭應義續任，新任副執行長許文獻履新。

洪宗楷原為東服中心執行長，去年因參選台東市長請辭，選後回任執行長，今年一月底隨內閣總辭。

洪宗楷表示，東服中心將繼續秉持熱忱的心，持續為花東鄉親服務，爭取花東基金等各項建設，加強中央政策及政績宣揚，讓花東鄉親感受到政府執政的成績。

新任副執行長許文獻曾任台東縣卑南鄉第17、18屆鄉長、任務型國大代表、民主進步黨台東縣黨部主任委員、民進黨台東縣黨部評委召集人、民進黨全國黨代表，去年轉換跑道參選縣議員落選。

洪宗楷接受中央社記者電話訪問表示，東服中心服務範圍涵蓋花蓮縣及台東縣，合署辦公包含外交部東部辦事處、內政部移民署花蓮縣服務站，主要提供單一窗口加強服務花東鄉親，接受民眾對各部會主管事務陳情，建議、督導、協調及整合派駐東部地區的各部會所屬機關及協調地方政府等業務，繼續為花東鄉親貢獻心力。

台東 洪宗楷 花蓮

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