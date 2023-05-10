基隆6國中小廁所老舊漏水 蔡適應爭取教育部補助改善

基隆市武崙國中等6所國中小廁所老舊，有天花板鏽蝕漏水、水管老舊、燈具及設施毀損等，甚至有使用20年以上無法使用。立委蔡適應爭取教育部補助，全面改善學生如廁環境。

蔡適應昨到武崙國中了解老舊廁所的狀況，他說，已向教育部爭取相關經費，幫助包含武崙國中在內的6間學校改善，還有百福國中、五堵國小、信義國小、深美國小、碇內國小，希望每個學生的學習環境，都能夠得到提升。

武崙國中老舊廁所情況，有天花板鏽蝕塌落漏水，水管老舊、燈具及設施毀損等，學校提出修繕與設備更新需求預估經費810萬元，將修繕教學大樓6間廁所。其他學校老舊廁所 也多不太理想，有的漏水、老舊、臭味難耐等難以使用或封閉。

武崙國中校長陳政暉說，武崙國中的廁所在民國97年取得使用執照後，至今已使用超過16年，學生在使用上雖然都努力維持，但還是有很多地方亟需協助。希望許未來設計新的廁所時，能將學生和老師的需求，還有相關的課程都考量進來，在明年11月前能將老舊廁所改善完成。