聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳潔安田徑摘銀 宜縣府表揚

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

國內國高中生800尺及1500公尺田徑賽紀錄保持者陳潔安，最近參加「亞洲青少年田徑錦標賽」獲青少女組800公尺銀牌。台灣在女子800公尺項目已經長達23年來沒有拿到國際賽獎牌，陳潔安拿下本世紀台灣參加國際比賽800公尺首面銀牌，未來實力被看好。

高一生陳潔安今年首度參加國際賽事，放棄金牌在望的全中運參賽權，前往烏茲別克參加亞洲青少年田徑錦標賽，儘管因時差、飲食及氣候差異有些適應狀況，但她依舊挺住壓力，在30餘國參賽選手脫穎而出，站上頒獎台，縣長林姿妙昨表揚。

陳就讀宜蘭壯圍國中時，經教練陳右宗啟蒙指導田徑，畢業後到附近中道中學就讀，繼續培訓，陳潔安說，練田徑很辛苦，國一時曾想放棄，後來在教練等人鼓勵下挺過瓶頸期，謝謝大家全力把資源放在她身上，留在宜蘭並不覺得被虧待，今年8月東亞青年運動會和明年世界中學生運動會，盼再度入選國手。

陳潔安原本把目標放在2分10秒以內，結果跑出2分12.59，也未超越個人最佳2分11.51，她有點小小遺憾，陳右宗認為，以她16歲的年紀及良好特質，相信未來還有發展空間，訓練重質不重量，一步步向前邁進。

中道中學校長李偉敬表示，上一面女子800公尺國際賽事獎牌是1999年亞洲U20田徑錦標賽的李雅惠摘金，陳潔安這面銀牌是我國本世紀的第一面女子800公尺國際賽獎牌。

陳潔安在壯圍國中畢業時，外縣市開出極佳條件挖角，經學校與教練努力把她留在中道中學，中道中學創辦人黃城說，中道中學跟壯圍國中聯手讓選手維持訓練能量，創下校際合作良好模式。

運動 宜蘭

延伸閱讀

田徑好手陳潔安亞洲U18奪銀 23年來台灣首面國際獎牌

田徑／羅佩琳赴日創賽季最佳 不忘國民外交還被求合照

田徑／黃士峰標槍奪銀 台灣隊已1金1銀1銅入袋

田徑／基隆中山高中王君豪 標槍一擲成名入選亞青代表隊

相關新聞

山域嚮導 花議員籲培訓族人考照

山林開放後頻傳山域事故，花蓮今年截至4月已發生29件事故，縣議員建議，縣府原住民行政處向中央爭取經費，培育部落族人考取山...

陳潔安田徑摘銀 宜縣府表揚

國內國高中生800尺及1500公尺田徑賽紀錄保持者陳潔安，最近參加「亞洲青少年田徑錦標賽」獲青少女組800公尺銀牌。台灣...

基隆騎樓可停車 挨批政策矛盾

基隆市政府推行友善行人空間，又開放76處騎樓可合法停放機車，議會定期會昨有多名議員批評兩政策互相矛盾，民眾抱怨騎樓通行常...

基隆西定托嬰中心僅一個出口讓家長憂心 謝國樑提解方

基隆市議員張秉鈞接獲家長反映，位中山區西定公有市場2樓的西定托嬰中心僅有單一出口，遇有狀況發生時逃生不易。市長謝國樑今會...

綠營批宜縣消防局處理性騷案失當 藍營：確屬備勤給假

宜蘭女消防員從浴室洗澡出來走到寢室，被闖進的男消防員撞見，導致身心受創，民進黨縣議會黨團今天批評消防局處理失當，全案應屬...

花蓮漁港魚市二期年底完工 打造觀光產業新亮點

花蓮漁港假日魚市有9家水產、小吃攤商，經營20年以上，雖然食物新鮮美味，卻給人環境老舊的印象，加上土地不在花蓮商港範圍內...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦