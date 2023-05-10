陳潔安田徑摘銀 宜縣府表揚

國內國高中生800尺及1500公尺田徑賽紀錄保持者陳潔安，最近參加「亞洲青少年田徑錦標賽」獲青少女組800公尺銀牌。台灣在女子800公尺項目已經長達23年來沒有拿到國際賽獎牌，陳潔安拿下本世紀台灣參加國際比賽800公尺首面銀牌，未來實力被看好。

高一生陳潔安今年首度參加國際賽事，放棄金牌在望的全中運參賽權，前往烏茲別克參加亞洲青少年田徑錦標賽，儘管因時差、飲食及氣候差異有些適應狀況，但她依舊挺住壓力，在30餘國參賽選手脫穎而出，站上頒獎台，縣長林姿妙昨表揚。

陳就讀宜蘭壯圍國中時，經教練陳右宗啟蒙指導田徑，畢業後到附近中道中學就讀，繼續培訓，陳潔安說，練田徑很辛苦，國一時曾想放棄，後來在教練等人鼓勵下挺過瓶頸期，謝謝大家全力把資源放在她身上，留在宜蘭並不覺得被虧待，今年8月東亞青年運動會和明年世界中學生運動會，盼再度入選國手。

陳潔安原本把目標放在2分10秒以內，結果跑出2分12.59，也未超越個人最佳2分11.51，她有點小小遺憾，陳右宗認為，以她16歲的年紀及良好特質，相信未來還有發展空間，訓練重質不重量，一步步向前邁進。

中道中學校長李偉敬表示，上一面女子800公尺國際賽事獎牌是1999年亞洲U20田徑錦標賽的李雅惠摘金，陳潔安這面銀牌是我國本世紀的第一面女子800公尺國際賽獎牌。

陳潔安在壯圍國中畢業時，外縣市開出極佳條件挖角，經學校與教練努力把她留在中道中學，中道中學創辦人黃城說，中道中學跟壯圍國中聯手讓選手維持訓練能量，創下校際合作良好模式。