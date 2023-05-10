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山域嚮導 花議員籲培訓族人考照

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

山林開放後頻傳山域事故，花蓮今年截至4月已發生29件事故，縣議員建議，縣府原住民行政處向中央爭取經費，培育部落族人考取山域嚮導證照，結合在地觀光特色設計遊程，促進部落經濟發展。原民處代理處長督固．撒耘回應，將調查族人意願，報請中央開辦相關訓練課程。

消防局統計縣內近3年山域事故件數，2021年有52件、2022年53件，今年才4個月就有29件。

無黨籍縣議員蔡依靜昨質詢指出，部落族人對當地的山域環境較熟悉，花蓮最多就是「登山」與「溯溪」兩項戶外活動，需要專業培訓山域嚮導，雖然中央開設相關證照訓練課程，不過課程費要7千元以上，加上受訓地點幾乎在北部、西部，對族人來說造成阻礙。

蔡建議，原民處向中央爭取相關訓練課程與考照計畫，輔導族人取得山域嚮導證照，搭配地方觀光系列遊程，不但增加在地就業機會，還能確保遊客避開風險，甚至族人能藉此將部落文化傳達給遊客。

督固．撒耘表示，原民處將積極與各鄉鎮市公所，調查部落族人對於登山及溯溪嚮導培訓的意願，若人數充足，將報請中央申請職業訓練課程培訓。

另外，2018年文化局與卓溪鄉登山協會曾合作，局長吳勁毅說，文化局在卓溪鄉執行再造歷史現場計畫，內容包含野外初階與進階急救、解說等教育訓練，當地族人也成立登山協會。去年體育署與原民會合作，辦理高山嚮導證照班，協會成員參加後，今年帶完高山團後便可取得證照。

吳勁毅說，取得嚮導證照的當地族人，可帶團走傳統舊社路線，除了熟悉在地山域，還可確保山友安全，又能介紹深度文化內涵，對部落經濟是很好的發展。

文化局 花蓮

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