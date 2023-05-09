基隆西定托嬰中心僅一個出口讓家長憂心 謝國樑提解方
基隆市議員張秉鈞接獲家長反映，位中山區西定公有市場2樓的西定托嬰中心僅有單一出口，遇有狀況發生時逃生不易。市長謝國樑今會勘發現有第二個出口，但欠缺灑水等消防設備封閉，要求相關單位盡速解決，開放第二個出口。
議員張秉鈞今天說，公有市場2樓的西定托嬰中心，現內部收托45位0到2歲嬰幼兒，以及16位照顧托育人員，安全十分重要。
他表示，有家長反映，目前只有單一出入口，擔心若發生火災等事故發生，無其它安全逃生口逃生，無法保障嬰幼兒及托育人員的安全，身處在危險之中的環境，令人擔心。
張秉鈞表示，西定市場屬於老舊建築，並非設立托嬰中心的友善的環境，建請社會處找尋更友善的托嬰環境，讓年輕父母可以將幼兒放心托顧於托嬰中心，減輕照顧負擔。
謝國樑表示，西定托嬰中心僅有單一出口，認為幼兒的安全刻不容緩，他下午和消防局向永財局長等人到場視察，初步了解托嬰中心還有第二個出口，因欠缺灑水等消防設備，目前處於封閉狀態。
謝國樑說，灑水設備以及儲水池空間問題等問題獲得解決，就可將第二個出口打開，讓幼兒的安全更有保障，請消防局盡速設法協助，希望能在最短時間內解決這個問題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言