基隆西定托嬰中心僅一個出口讓家長憂心 謝國樑提解方

基隆市議員張秉鈞接獲家長反映，位中山區西定公有市場2樓的西定托嬰中心僅有單一出口，遇有狀況發生時逃生不易。市長謝國樑今會勘發現有第二個出口，但欠缺灑水等消防設備封閉，要求相關單位盡速解決，開放第二個出口。

議員張秉鈞今天說，公有市場2樓的西定托嬰中心，現內部收托45位0到2歲嬰幼兒，以及16位照顧托育人員，安全十分重要。

他表示，有家長反映，目前只有單一出入口，擔心若發生火災等事故發生，無其它安全逃生口逃生，無法保障嬰幼兒及托育人員的安全，身處在危險之中的環境，令人擔心。

張秉鈞表示，西定市場屬於老舊建築，並非設立托嬰中心的友善的環境，建請社會處找尋更友善的托嬰環境，讓年輕父母可以將幼兒放心托顧於托嬰中心，減輕照顧負擔。

謝國樑表示，西定托嬰中心僅有單一出口，認為幼兒的安全刻不容緩，他下午和消防局向永財局長等人到場視察，初步了解托嬰中心還有第二個出口，因欠缺灑水等消防設備，目前處於封閉狀態。