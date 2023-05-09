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綠營批宜縣消防局處理性騷案失當 藍營：確屬備勤給假

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣議會黨團批評消防局處理性騷案，錯用法條，造成當事人權益受損。記者戴永華／攝影
民進黨宜蘭縣議會黨團批評消防局處理性騷案，錯用法條，造成當事人權益受損。記者戴永華／攝影

宜蘭女消防員從浴室洗澡出來走到寢室，被闖進的男消防員撞見，導致身心受創，民進黨縣議會黨團今天批評消防局處理失當，全案應屬性別工作平等法範疇，消防局用錯法條，造成當事人權益受損，要求重啟調查；縣消防局表示，若依法能有補救措施，會協助當事人爭取應有權益。

議會今進行消防局質詢，民進黨團在場外開記者會，批評消防局不當處理職場性騷擾案、霸凌當事人。黨團總召陳俊宇表示，消防署來函指當事人是備勤期間被性騷擾，應適用性別工作平等法「執行職務」範疇，消防局錯用法條，致受害者權益受損，無法請公傷假休養，最後離職，全案應重啟調查，究責犯錯同仁，還給受害者公道。

國民黨議員楊弘旻質詢消防局時，要求說明有沒有依照性別工作平等法處理？局長徐松奕表示，去年底發生性騷擾時，消防局依據性別工作平等法認定當事人「備勤」執行職務，展開性騷擾調查。

徐說，備勤屬工作期間，消防局也發給當事人加班費，絕無外界所說曲解性別工作平等法的情形，外界誤解沒讓當事人放假，其實事件發生至今，消防局給病假、事假及休假共3個月，只有過年期間人力不足來上班3天，所以並無「申請其他假別皆被駁回無法請假」一說。

徐松奕表示，當事人欲請公傷假，構成要件需因執行職務或上下班途中發生危險，導致意外受傷或猝發疾病，與執行職務需有因果關係，事發現況與法規並不符合，人事單位無法同意給公傷假。

女消防員仍具公務員身份，楊弘旻建議，如果對方想回來工作，消防局要幫忙讓她回來上班。

徐松奕說，消防同仁臨危受命辦理此案，因性騷擾發生案件不多，同仁沒有太多經驗及專業訓練，所以無論法規適用或訪談技巧，面對當事人心理受創情況下，造成其感受不佳，在此對當事人致上歉意。若依法定程序能有補救措施，消防局將協助爭取其應有權益。

國民黨議員楊弘旻要求消防局說明處理女同仁性騷案的過程，屬於性別工作平等法，認定當事人是「備勤」。記者戴永華／攝影
國民黨議員楊弘旻要求消防局說明處理女同仁性騷案的過程，屬於性別工作平等法，認定當事人是「備勤」。記者戴永華／攝影

性騷擾 消防員

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