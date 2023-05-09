玩具圖書館攜手東華大學 成立花蓮二手玩具物流站

台灣玩具圖書館協會推動二手玩具資源流通，建立玩具循環共享系統，國立東華大學洄瀾共好USR申請成立花蓮玩具物流中心，已收到近500公斤玩具，整理後將提供給有需求的單位申請。

東華大學洄瀾共好大學社會責任（USR）中心主持人白益豪指出，由於地理位置不便利、運送成本高，全台獨缺花蓮沒有玩具物流站，台灣玩具圖書館協會在縣內部分學校設立「玩具窩」，但缺乏物流站，玩具流通較為困難。

白益豪指出，物流中心提供玩具捐贈收受、租借及交換服務，提供幼兒、學童與高齡長者等不同年齡層享受玩具帶來的樂趣，減少資源浪費，延續玩具利用價值。

他說，已收到協會寄約500公斤的玩具，經過整理、分類，計畫培訓學生擔任「玩具醫生」修理損壞玩具，目前正在逐步建立東華大學玩具物流系統，將比照台灣玩具圖書館協會分類模式，建立花蓮玩具物流中心。

花蓮玩具物流中心未來將提供東部地區學校、機構等申請租借、收受或交換玩具服務，白益豪說，將玩具修復清潔後，將依照玩具不同屬性規畫配送對象，以花蓮在地幼童為主，結合USR計畫前進鄉村部落，將玩具送到需要的地區。

白益豪說，台灣玩具圖書館協會長期與TOYOTA合作，透過TOYOTA全台服務據點回收二手玩具，未來東華大學物流中心建置後，也可以在既有基礎上增加東部二手玩具流通效率。

白益豪呼籲，對二手玩具捐贈與申請有興趣的民眾，可至台灣玩具圖書館協會查詢花蓮回收方式，邀請各界踴躍捐贈，也歡迎需要的單位申請，延續玩具新生命，共同建立東部完善的玩具流通體系。