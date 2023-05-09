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宜蘭女消防控遭性騷案 縣府將以性工法重啟調查

中央社／ 宜蘭9日電

宜蘭縣女消防隊員控訴在職場遭性騷擾民進黨議員今天指消防局錯用法條，要求消防局長徐松奕下台並重啟調查。消防局表示，將引用性別工作平等法重啟調查，以矯正程序。

宜蘭縣議會民進黨團總召陳俊宇今天在記者會表示，依內政部消防署來函，明確指出在備勤期間發生性騷擾事件，應適用性工法「執行職務」範疇，消防局錯用以性騷擾防治法處理，致受害者權益受損，呼籲消防局針對錯用法條部分立即更正，徐松奕也應出面向受害者道歉。

議會專案小組召集人、議員謝燦輝指出，消防局一開始以性騷法處理，搞到最後受害者被迫辭職，還有天理嗎。徐松奕所言斷章取義，還威脅部屬說謊，奉勸徐松奕下台負責，黨團並強烈要求必須重啟調查。

消防局透過新聞稿表示，縣府既已接獲中央主管機關認定此案適用性工法，消防局自當依法重新踐行法定程序。

此外，消防局指出，處理此案時基本上是性騷法和性工法都有兼顧，包括雇主（機關）的防治義務、申訴紀錄製作要件和調查結果通知當事人，因此在程序上，尚不至於影響當事人權益，且雙方當事人接獲決議結果，均無異議。

消防局表示，消防員並未受過心理諮商輔導的專業訓練，面對當事人在心理受創情況下，對於造成當事人感受不佳致歉，若依法定程序有可補救的措施，消防局將協助當事人爭取應有權益。

性騷擾 議員 民進黨

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