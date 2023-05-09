宜蘭女消防控遭性騷案 縣府將以性工法重啟調查

宜蘭縣女消防隊員控訴在職場遭性騷擾，民進黨縣議員今天指消防局錯用法條，要求消防局長徐松奕下台並重啟調查。消防局表示，將引用性別工作平等法重啟調查，以矯正程序。

宜蘭縣議會民進黨團總召陳俊宇今天在記者會表示，依內政部消防署來函，明確指出在備勤期間發生性騷擾事件，應適用性工法「執行職務」範疇，消防局錯用以性騷擾防治法處理，致受害者權益受損，呼籲消防局針對錯用法條部分立即更正，徐松奕也應出面向受害者道歉。

議會專案小組召集人、議員謝燦輝指出，消防局一開始以性騷法處理，搞到最後受害者被迫辭職，還有天理嗎。徐松奕所言斷章取義，還威脅部屬說謊，奉勸徐松奕下台負責，黨團並強烈要求必須重啟調查。

消防局透過新聞稿表示，縣府既已接獲中央主管機關認定此案適用性工法，消防局自當依法重新踐行法定程序。

此外，消防局指出，處理此案時基本上是性騷法和性工法都有兼顧，包括雇主（機關）的防治義務、申訴紀錄製作要件和調查結果通知當事人，因此在程序上，尚不至於影響當事人權益，且雙方當事人接獲決議結果，均無異議。

消防局表示，消防員並未受過心理諮商輔導的專業訓練，面對當事人在心理受創情況下，對於造成當事人感受不佳致歉，若依法定程序有可補救的措施，消防局將協助當事人爭取應有權益。