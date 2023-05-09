宜蘭新馬車站施工時勾斷電車線 凌晨搶修未影響列車

宜蘭縣新馬車站107年發生普悠瑪列車翻覆事件，後續檢討決定將現有彎道截彎取直。今天凌晨1時許進行工程時，施工怪手不慎勾斷電車線，約20公尺的主吊線脫落。台鐵緊急搶修，凌晨4時40分許修復，未影響到冬山站與蘇澳新站間的列車通行。

台鐵宜蘭運務段表示，交通部鐵道局今日凌晨0時到4時進行截彎取直工程，申請工區斷電封鎖，凌晨1時許，工人操作怪手時勾斷電車線，台鐵獲報派員搶修，及時修復，未影響到5時25分由蘇澳新站開往冬山站、以及37分由冬山站開往蘇澳新站的頭班列車。

107年普悠瑪翻覆事件致18人死亡、215人受傷，交通部檢討過後規劃截彎取直，原本曲線半徑由306公尺擴大為500公尺，並將新的站址北移1440公尺，工程預計耗資6億元。去年5月31日舊新馬站暫停服務，走入歷史，工程單位預計今年底完成施工。