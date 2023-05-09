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花蓮漁港觀光魚市二期動工 增加攤商空間

中央社／ 花蓮縣9日電

花蓮縣府爭取中央經費，新建「花蓮漁港觀光魚市」，完工近3年，原規劃將現有假日魚市攤位遷入，因空間及設備不足等問題，至今沒有攤商遷入，縣府再推第二期工程改善，預計今年底完工。

花蓮縣府今天舉行花蓮漁港觀光魚市二期增建工程開工動土典禮，將興建地上1層混凝土建築，面積約640平方公尺，增設8個營業空間，與一期空間整併，並增設光罩廊道、停車位等設施。

農業處長陳淑雯指出，二期增建工程再獲花東基金補助新台幣3000萬元，工程去年招標，碰上918台東強震，歷經10次流標，今天終於舉辦動土典禮，預計今年12月完工。

原攤商地點鄰近魚市場，以販售海鮮、熟食及小吃為主，由於用地不屬於商港範圍，去年底租約到期後，花蓮港務分公司就收回不再續租。

花蓮區漁會總幹事林俊吉接受媒體聯訪指出，觀光魚市二期工程將改善一期出租空間單位太小、沒有遮風避雨設施等缺點，計將有22個營業空間，提供現有9攤商使用。

林俊吉表示，未來觀光魚市、賞鯨業及向陽廣場結合，走向觀光性質，與魚腥味較重的魚市有所區隔，動線上需要時間習慣，期盼透過觀光魚市活動帶動人潮。

林俊吉指出，目前正在動工的還有觀光魚市前的向陽廣場，預計7月完工，部分空間提供賞鯨業者使用，部分會引進輕食、咖啡等攤商。

花蓮 賞鯨 向陽

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