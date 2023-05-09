推行友善行人又准騎樓停車挨批矛盾 謝國樑：做法再改進

基隆市政府推行友善行人空間，又開放76處騎樓可合法停放機車，今天多名議員批評兩政策互相矛盾，民眾抱怨騎樓通行有阻礙。市長謝國樑說，贊同騎樓是給行人走的，但基隆就是沒有停車空間，會再改進作法，擬再開公聽會廣納民意。

基隆市地狹人稠，建物多老舊，沒有足夠停車空間，尤其市區騎樓違停相當嚴重，又因騎樓屬私人產權執法糾紛不斷，市府3月宣布在兼顧通行權利及不影響市容規範下，適當放寬騎樓使用，公告76處騎樓可合法停車，但未依規定方式停放仍會開單。

議員張顥瀚表示，騎樓整平是要給行人來走，不是要給機車來停放，市長應仔細思考，開放騎樓停機車是否符合友善行人的政策方向。

議員鄭文婷指出，行人友善空間是謝市府上任後重要政策，但又開放騎樓機車可停車，兩者互相衝突，現在把火車站周邊開放到可停車，開放空間並須保持1.3公尺以上人行空間，雙北市規定1.5公尺，還要與建築線切齊，民眾哪知建築線在哪裡？

議員施偉政說，基隆不是每一條馬路都和仁一路、信一路一樣寬，安一路的路幅小，若無法妥適處理，就會造成機車要停到馬路上，騎樓是淨空了，但改停到道路，路幅因此受限縮反會造成塞車，兩個政策應更因地制宜。他並指安一路有一戶民眾在自家樓下騎樓停放機車，一天被開5張罰單，引發民眾炸鍋。

謝國樑表示，騎樓開放停機車的政策未來還是會繼續，但會不斷滾動式檢討，會更小心拿捏，在兼顧停車需求下，不會影響行人通行。他認同騎樓是給行人用的，不是機車，但停車空間就是不夠，可以公聽會讓各方的意見都納入。