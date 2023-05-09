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田徑好手陳潔安亞洲U18奪銀 23年來台灣首面國際獎牌

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國高中生800尺及1500公尺田徑賽紀錄保持者陳潔安，最近參加「烏茲別克亞洲青少年田徑錦標賽」榮獲青少女組800公尺銀牌，未來實力相當被看好。記者戴永華／攝影
國高中生800尺及1500公尺田徑賽紀錄保持者陳潔安，最近參加「烏茲別克亞洲青少年田徑錦標賽」榮獲青少女組800公尺銀牌，未來實力相當被看好。記者戴永華／攝影

國內國高中生800尺及1500公尺田徑賽紀錄保持者陳潔安，最近參加「烏茲別克亞洲青少年田徑錦標賽」榮獲青少女組800公尺銀牌。台灣在女子800公尺項目已經長達23年來沒有拿到國際賽獎牌，陳潔安拿下本世紀台灣參加國際比賽的首面800銀牌，未來實力相當被看好。

陳潔安念國中開始練習田徑，宜蘭壯圍國中畢業後留在中道中學就讀，目前是高一生，今天縣長林姿妙接見表揚，鼓勵陳潔安在運動場努力不懈，為國為縣爭光，也感謝教練及相關團隊長期支持推動，培育一流的運動選手。

陳潔安是優秀田徑新秀，經教練陳右宗啟蒙指導，在國內田徑賽事屢獲佳績，今年首度參加國際賽事，不得不放棄金牌在望的國內的全中運參賽權，前往第五屆烏茲別克亞洲青少年田徑錦標賽（U18），儘管比賽前因時差、飲食及氣候差異有些適應狀況，但她依舊挺住壓力，在30餘國參賽選手中奪得銀牌，站上國際賽的頒獎台。

陳潔安原本把目標放在2分10秒以內，結果跑出2:12.59，也未超越個人最佳2:11.51，她有點小小遺憾，不過教練陳右宗認為，以她目前16歲的年紀及良好特質，相信未來還有發展空間，目前認真練重質不重量，一步步向前邁進。

中道中學校長李偉敬表示，我國在女子800公尺項目已經很久沒拿到國際賽獎牌，上一面女子800公尺國際賽事獎牌是1999年亞洲U20田徑錦標賽的李雅惠摘金，也就是陳潔安這面銀牌是我國在本世紀的第一面女子800公尺國際賽獎牌。

陳潔安在壯圍國中畢業時，外縣市開出極佳條件挖角，經學校與教練努力把她留在中道中學，無論就學或練田徑都無縫接軌；中道中學創辦人黃城說，中道中學跟壯圍國中聯手讓選手維持訓練能量，創下校際合作良好模式。

陳潔安說，練田徑很辛苦，國一時曾想放棄，後來在教練等人鼓勵下挺過瓶頸期，謝謝大家全力把資源放在她身上，所以留在宜蘭並不會覺得被虧待，今年8月東亞青年運動會和明年世界中學生運動會，盼再度入選國手爭取佳績。

宜蘭16歲小將陳潔安參加「烏茲別克亞洲青少年田徑錦標賽」榮獲青少女組800公尺銀牌，為國為縣爭光，今天接受縣府表揚。記者戴永華／攝影
宜蘭16歲小將陳潔安參加「烏茲別克亞洲青少年田徑錦標賽」榮獲青少女組800公尺銀牌，為國為縣爭光，今天接受縣府表揚。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙表揚並鼓勵陳潔安在運動場努力不懈，為國為縣爭光，也感謝教練及團隊培育一流運動選手。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙表揚並鼓勵陳潔安在運動場努力不懈，為國為縣爭光，也感謝教練及團隊培育一流運動選手。記者戴永華／攝影
國高中生800尺及1500公尺田徑賽紀錄保持者陳潔安，最近參加「烏茲別克亞洲青少年田徑錦標賽」榮獲青少女組800公尺銀牌，未來實力相當被看好。圖／中道中學提供
國高中生800尺及1500公尺田徑賽紀錄保持者陳潔安，最近參加「烏茲別克亞洲青少年田徑錦標賽」榮獲青少女組800公尺銀牌，未來實力相當被看好。圖／中道中學提供

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